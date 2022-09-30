İzmir'de 156 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezine sevk edildi - Son Dakika
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İzmir'de 156 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezine sevk edildi

30.09.2022 16:11
İzmir'de 156 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezine sevk edildi

İzmir'in Urla ilçesinde yakalanan 81 düzensiz göçmen ile Karaburun ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itildikten sonra ekiplerce kurtarılan 75 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir'in Urla ilçesinde yakalanan 81 düzensiz göçmen ile Karaburun ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itildikten sonra ekiplerce kurtarılan 75 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İzmir İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 61'i Afganistan, 19'u Filistin ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere 81 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaburun açıklarında da Yunanistan unsurlarınca geri itilen 58'i Yemen, 10'u Eritre, 3'ü Liberya, 2'si Kamerun ve 2'si Cibuti uyruklu olmak üzere 75 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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Kaynak: AA

Karaburun, Hisarcık, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 156 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezine sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 156 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezine sevk edildi - Son Dakika
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