İzmir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı

03.10.2022 12:52

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 84 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Urla Cumhuriyet Başsavcılığınca, MİT Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan gelen bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yolla Yunanistan'a geçmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma İnsansız Hava Aracı'yla (JİHA) yapılan tarama sonucu takip edilen otomobil ile üç minibüs, İzmir- Çeşme Otoyolu'nda Zeytinler Mahallesi yakınlarında durduruldu.

Araçlarda 81'i Afganistan, 2'si Suriye ve 1'i Iraklı 84 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen E.A, E.Ş, O.A, E.Ö, K.U. ve C.Ö. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Yunan askerlerinin göçmenleri denize ittiği görüntüleri gören Yunanistan Başbakanı Miçotakis ne diyeceğini bilemedi Yunan askerlerinin göçmenleri denize ittiği görüntüleri gören Yunanistan Başbakanı Miçotakis ne diyeceğini bilemedi FOÇA AÇIKLARINDA, YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 25 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI FOÇA AÇIKLARINDA, YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 25 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI Kırklareli haber | Kırklareli'nde 149 kaçak göçmen yakalandı: 10 organizatör gözaltına alındı Kırklareli haber | Kırklareli'nde 149 kaçak göçmen yakalandı: 10 organizatör gözaltına alındı
Kaynak: AA

Yunanistan, Jandarma, Göçmen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:51 HSK'dan tepki toplayacak hamle! Eşini öldüren hakim için taziye mesajı paylaştılar
18:46 Müzisyen Onur Şener cinayeti hakkında AK Parti'den ilk açıklama: Siyasi polemikle acıyı istismar ediyorlar
18:37 Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim
18:12 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Eli İstanbul'da gözü başka yerde" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap
17:46 TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi
17:34 Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi
17:29 Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:18 Valilik, Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirdi
16:43 Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 18:58:03. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement