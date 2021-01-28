İzmir'in verilerini içeren açık veri portalı hizmete alındı - Son Dakika

İzmir'in verilerini içeren açık veri portalı hizmete alındı

28.01.2021 17:29
İzmir'in verilerini içeren açık veri portalı hizmete alındı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmetleriyle ilgili 10 kategoride 120 veri setinin yer aldığı İzmir Açık Veri Portalı erişime açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmetleriyle ilgili 10 kategoride 120 veri setinin yer aldığı İzmir Açık Veri Portalı erişime açıldı.

Tarihi Havagazı Fabrikasında belediye, meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla projeye ilişkin tanıtım toplantısı düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplantıda yaptığı konuşmada, portalın üzerinde uzun süredir çalıştıklarını, kamu görevlileri, girişimciler, akademisyenler ve öğrencilerin kentin verilerine özgürce erişebilecekleri bir dönem başlattıklarını belirtti.

Portal sayesinde dileyen herkesin projeler geliştirip İzmirlilerin refah düzeyinin artmasına katkıda bulunacağına işaret eden Soyer, "Bir anlamda İzmir'in verilerini özgürleştiriyor ve demokratikleştiriyoruz." diye konuştu.

Soyer, New York, Londra, Barcelona gibi şehirlerin açık veri portallarını yıllardır başarı ile kullandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu metropoller belediyenin ürettiği verileri, katılımcı demokrasiyi güçlendirecek biçimde kullanmayı başarmışlar. Ben demokrasinin, insanlığın en büyük inovasyonu olduğuna inanıyorum. Yaşamlarımıza dokunan her şeyin dijitalleştiği günümüzde demokrasiyi de özgürlükleri de fırsat eşitliğini de dijital ortama taşıyabilmeliyiz. Bunun için dünyadaki diğer çağdaş kentler gibi biz de açık veri portalımızı bugün yayına alıyoruz."

Portalda 24 birimden 10 farklı kategoride, 120 veri setinin yayına geçtiği bilgisini veren Soyer, zamanla veri seti sayısı, veri çözünürlüğü ve tarihsel derinliğin de artacağını kaydetti.

Akıllı kentlere ulaşım

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise kent kaynaklarının akılcı kullanımı için akıllı şehirlere ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

"Kentin sahipleri olan vatandaşların dönüşümü sağlanamadığı sürece akıllı dönüşümün ana teması olan insanın refah seviyesinin arttırılması mümkün değil." ifadelerini kullanan Özgener, şöyle devam etti:

"Bu noktada akıllı kentlerin belki de en önemli bileşeni olan akıllı toplum öne çıkıyor. Akıllı toplum, toplumsal hayatın bir parçası olan devamlı öğrenmeye açık, yaratıcı ve dijital çözümlere hakim, bilinç düzeyi yüksek ve akıllı kent konseptinin sunduğu teknolojik fırsatları kullanabilecek kapasiteye sahip olan bir kent paydaşı. Akıllı kentlerin sakinleri olacak akıllı toplumun oluşturulması için ise doğru eğitim büyük önem arz ediyor."

İzmir'deki kurumlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları da kentle ilgili verilerini paylaşabileceği portal, https://acikveri.bizizmir.com üzerinden erişime açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'in verilerini içeren açık veri portalı hizmete alındı - Son Dakika


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