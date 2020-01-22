İzmir'in yeni arabalı feribotu suya indirildi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımının geliştirilmesi hedefi kapsamında mevcut filoyu genişletiyor. Bu yıl içinde hizmete alınacak arabalı feribotlardan ilki Tuzla'da törenle denize indirildi.



Şehir içi ulaşımda deniz taşımacılığının payını artırmayı amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içinde iki yeni arabalı feribotu hizmete alıyor. İstanbul Tuzla'da yapımı süren feribotlardan ilki törenle suya indirildi.



322 yolcu, 51 araç, 18 bisiklet ve 10 motosiklet kapasitesine sahip yeni geminin donatım işlemleri deniz üzerinde tamamlanacak ve İzmir'e gönderilecek. Yeni arabalı feribot mayıs ayında İzmir'de Üçkuyular Bostanlı arasında sefer yapacak. Saatte yaklaşık 22 kilometre (12 knot) hız yapabilen geminin ikincisinin de kasım ayında İzmir Körfezinde hizmet vermesi bekleniyor.



Üç yılda sekiz gemi alınacak



Arabalı feribotun denize indirilme töreninde bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, büyükşehir belediyesinin ulaşımdaki yaklaşımının; raylı sistemin geliştirilmesi, toplu ulaşımın artırılması ve karbon emisyonunun azaltılması üzerine kurulduğuna dikkat çekti. Gökçe, "Hükümet desteği olmadan yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız metrolar da bu üç amaca ulaşma konusundaki kararlılığımızın göstergesi. Deniz filomuzda 16 yolcu gemisi, üç arabalı vapur var. Bu yıl hizmete alınacak iki yeni arabalı vapurla şehir içinde deniz ulaşımının payını artırma hedefimize daha da yaklaşacağız" diyen Buğra Gökçe, geminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.



Tuzla'daki Çeliktrans'a ait tersanede düzenlenen törene ayrıca; Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Ulaşım Daire Başkanı Mert Yaygel, tersanesi yetkilileri ve ilgili bürokratlar katıldı.



Geminin adını İzmirliler verecek



Öte yandan adı İzmirlilerin sosyal medya üzerinden katılacağı bir anketle belirlenecek gemi, kurdele kesiminden sonra işçilerin alkışları ve İzmir Marşıyla suya indirildi. - İZMİR