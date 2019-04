İzmir'in Yeni Belediye Başkanları Seçim Sonrası İlk Kez Bir Araya Geldi

İZMİR'de CHP'li ilçe belediye başkanları ile Tire Belediyesi'nin İYİ Partili Başkanı Salih Atakan Duran, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in daveti üzerine, eşleri ile birlikte Konak ilçesinde bulunan Tarihi Asansör Restoran'da bir araya geldi. Aliağa'nın MHP'li Belediye Başkanı Serkan Acar ile AK Partili belediye başkanları, farklı programlarından dolayı yemeğe katılmadı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçimlerin ardından 30 ilçe belediye başkanını, eşleri ile birlikte yemeğe davet etti. Soyer'in davetine, CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ile Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, farklı programlarından dolayı katılmadı. AK Partili belediye başkanları ile Aliağa'nın MHP'li Belediye Başkanı Serkan Acar da, davete aynı gerekçelerle katılmadı. CHP'li belediye başkanları ile Tire Belediyesi'nin İYİ Partili Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, eşleri ile birlikte davete katıldı. Programda en dikkat çeken isimler ise Mehmet Ali Çalkaya ile Fatma Çalkaya çifti oldu. 31 Mart seçimlerinden önce belediye başkanı olarak bu tür davetlere katılan Mehmet Ali Çalkaya, bu kez başkan seçilen eşi Fatma Çalkaya ile birlikte programa geldi.



'ÇOK GÜZEL BİR BULUŞMA OLDU'



Basına kapalı olarak yapılan programın ardından gazetecilere açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çok yoğun bir kampanya dönemi yaşandığını, herkesin bu süreçte çok emek verdiğini ve çok yorulduğunu belirterek, "Güzel anıları paylaştık. Hakikaten güzel anılar, güzel espriler vardı. Başkanlar bunları paylaştı. Çok gururluyum. Bütün arkadaşlarım canla başla çalıştı, çok başarılı bir sonuç ortaya kondu. Kimisi rekorlar kırdı, kimisi mucizeler yarattı, ezberler bozuldu. Çok iyi sonuçlar alındı. Dolayısıyla bunu kutlamak istedik. O zor, yıpratıcı kampanya dönemini birlikte tekrar anıları anarak kutlamak istedik. O nedenle bir araya geldik ve çok güzel bir buluşma oldu" diye konuştu. Soyer, "İlçe belediye başkanlarının sizden talepleri oldu mu" sorusuna, "Talep faslı için daha erken, henüz talep yok. Sadece anıları paylaştık. Yaşanan güzellikler, çok çarpıcı anıları paylaştık, güzel bir buluşma oldu" dedi.



HER AY BİR İLÇEDE TOPLANTI YAPILACAK



AK Partili ve MHP'li belediye başkanlarının programa davetli olup olmadığı sorusuna Soyer, davetli olduklarını ancak genel merkezinden bir toplantı daveti nedeniyle Ankara'ya gitmek zorunda kaldıklarını, o nedenle beraber olamadıkları ifade ederek, ilk fırsatta onlarla da bir araya geleceklerini söyledi. Soyer, ayrıca belediye başkanları toplantılarının her ay yapılacağını da ifade ederek, "Bundan sonra her ay periyodik olarak toplantılar yapılacak. Mayıs ayında Karabağlar'da, haziranda Çeşme, temmuzda Ödemiş, ağustosta Karaburun'da yapılacak. Her ay düzenli toplanacağız." diye konuştu.



BİSİKLETLE İŞE GİDECEK



Soyer, "Bisikletle işe gidip gelecek misiniz" sorusuna da, "İzmir'de önce ev bulmam lazım. Seferihisar'dan gidiş geliş zor olur. Ama İzmir'de bulacağız galiba, az kaldı, Neptün (Soyer) Hanım ilgileniyor onunla. Önümüzdeki ay başlatacağız" sözleri ile açıklık getirdi. Soyer, Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratik yapısında değişiklik yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:



"Bunu söylemek için çok erken, yani henüz bilgilendiriliyoruz. Şirketler, daireler, genel müdürlükler bilgilendiriyorlar. Onları henüz dinliyoruz, henüz yeni bir şey yapmak için çok erken."



Program, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.



- İzmir

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

