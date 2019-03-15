Son Dakika Haberleri: İzmir'in Yeni Dallar, Filizler, Yapraklar Vermesi Lazım"

İzmir'in Yeni Dallar, Filizler, Yapraklar Vermesi Lazım"

1 saat önce

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir'in köklü bir çınar olduğunu belirterek, "İzmir'in yeni dallar, filizler, yapraklar vermesi lazım. Biz bunun için gelmek istiyoruz.

İzmir'in Yeni Dallar, Filizler, Yapraklar Vermesi Lazım
Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir'in köklü bir çınar olduğunu belirterek, "İzmir'in yeni dallar, filizler, yapraklar vermesi lazım. Biz bunun için gelmek istiyoruz." dedi.

İYİ Parti'nin seçim bürosu, İYİ Parti Genel Başkan yardımcıları Aytun Çıray, Müsavat Dervişoğlu, büyükşehir belediye başkan adayı Tunç Soyer'in katılımıyla açıldı.

Açılışın ardından Kiraz'da vatandaşlara hitap eden Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun tarımsal kalkınma programı başlattığını, bunda da büyük yol alındığını belirtti.

Soyer, "İzmir köklü bir çınar ve o kökler Menderes, Gediz, Bakırçay'dan besleniyor. İzmir'in yeni dallar, filizler, yapraklar vermesi lazım. Siz üretin bizler alacağız. Hiçbir üreticinin ürettiği ürün asla elinde kalmayacak." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ise Millet İttifakı'nı milletin istediğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:37 Kaynak: AA

İYİ Parti, Tunç Soyer, belediye başkan adayı, İzmir, Güncel
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