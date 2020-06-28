İzmir'in yeni yüzme havuzu ekimde açılıyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bornova'da yapımını sürdürdüğü yarı olimpik yüzme havuzunun önümüzdeki ekim ayında tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Tesisteki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tunç Soyer, kente tam olimpik bir yüzme havuzunu da kazandırmak için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzme sporu ile uğraşan her yaştan İzmirlinin yararlanacağı yarı olimpik bir yüzme havuzunu kente kazandırıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Buz Sporları Salonu'nun hemen yanında geçtiğimiz yıl temmuz ayında temeli atılan tesisin yapım çalışmalarını yerinde inceledi. CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un da katıldığı programda Başkan Soyer, bürokratlar ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Soyer, tesisi ekim ayında hizmete almayı planladıklarını ifade ederek, İZBAN Kemer İstasyonu yanındaki alanda ise su topu müsabakalarının da yapılabileceği tam olimpik bir yüzme havuzu daha inşa edileceğini açıkladı.

Çevreci bina

Yüzmeyi yeni öğrenenler için çırpınma havuzu, zindelik (fitness) salonu ve yüzme havuzundan oluşan tesis, engelli dostu ve çevreci yapı özelliğini taşıyacak. Buz Sporları Salonu'nun hemen kuzeyinde, 3 bin 200 metrekare kapalı alanda yapılan yarı olimpik yüzme havuzu 25 metre boyunda, 12,90 metre eninde ve 4 metre derinliğinde olacak. Havuzda 125 kişilik bir tribün de yer alıyor. Geceleri özel bir görüntüye sahip olacak binanın cephesinde geri dönüşümlü camlar kullanılıyor. Çatısında yer alan güneş panelleri ile binanın elektrik ihtiyacının bir kısmı sağlanacak. Havuzun giriş kısmında 235 metrekarelik fuaye alanı yer alacak. - İZMİR