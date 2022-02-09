İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü

İzmir'de kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu

İZMİR - İzmir'in yüksek kesimleri, gece saatlerinde başlayan kar yağışının etkisiyle beyaza bürünürken, kar nedeniyle bazı noktalarda ulaşımda aksamalar oldu.

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde kentin yüksek bölgelerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkisiyle İzmir'i Manisa'ya bağlayan 580 rakımlı Sabuncubeli Geçidi'nde iş makineleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürürken, özellikle Bornova'ya bağlı Beşyol Mahallesi'nde ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Sürücüler kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşarken, çocuklar ise karın keyfini kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak çıkarttı. Yoldaki kar ve buzlanma sebebiyle ulaşım zaman zaman aksarken, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri, yolda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Karın keyfini çocuklar sürdü

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Beşyol Mahallesi'ndeki çocuklar kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak keyif sürdü. Karda oyun oynayan çocuklar, "Uzun zamandır kar görmüyorduk, karda kaymayı ve kar topu oynamayı özlemişiz. Kar yağdığı için çok sevinçliyiz. Kar topu oynayıp kardan adam yaparak keyfini çıkarıyoruz. Üşüyoruz ama sevinçliyiz" açıklamasında bulundu.

"Bu yoğunlukta kar yağışı görmemiştim"

Mahalle sakinlerinden Cemil Baydu (68), bu yoğunlukta bir kar yağışını çok sık görmediğini söyleyerek, araçların motorlarının soğuk nedeniyle çalışmadığını dile getrdi. Baydu, "Ben 68 yaşındayım; burada bu yoğunlukta kar yağışına çok sık rastlamadım. Şu anda 30 santimetrenin üzerinde kar var. Havanın soğuk olması nedeniyle araçlarımızın motorları çalışmıyor; onları çalıştırmakla uğraştık" diye konuştu.

Kar yağışının kentin yüksek bölgelerinde akşam saatlerine kadar sürebileceği belirtilirken, yollardaki olumsuz durumlara önlem amacıyla ekiplerin çalışmalarının gün boyu süreceği bildirildi.