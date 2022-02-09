Üye Girişi
İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü

09.02.2022 20:59

İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü İzmir'de kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu İzmir'in yüksek kesimleri, gece saatlerinde başlayan kar yağışının etkisiyle beyaza bürünürken, kar nedeniyle bazı noktalarda ulaşımda aksamalar oldu.

İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü

İzmir'de kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu

İZMİR - İzmir'in yüksek kesimleri, gece saatlerinde başlayan kar yağışının etkisiyle beyaza bürünürken, kar nedeniyle bazı noktalarda ulaşımda aksamalar oldu.

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde kentin yüksek bölgelerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkisiyle İzmir'i Manisa'ya bağlayan 580 rakımlı Sabuncubeli Geçidi'nde iş makineleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürürken, özellikle Bornova'ya bağlı Beşyol Mahallesi'nde ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Sürücüler kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşarken, çocuklar ise karın keyfini kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak çıkarttı. Yoldaki kar ve buzlanma sebebiyle ulaşım zaman zaman aksarken, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri, yolda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Karın keyfini çocuklar sürdü

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Beşyol Mahallesi'ndeki çocuklar kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak keyif sürdü. Karda oyun oynayan çocuklar, "Uzun zamandır kar görmüyorduk, karda kaymayı ve kar topu oynamayı özlemişiz. Kar yağdığı için çok sevinçliyiz. Kar topu oynayıp kardan adam yaparak keyfini çıkarıyoruz. Üşüyoruz ama sevinçliyiz" açıklamasında bulundu.

"Bu yoğunlukta kar yağışı görmemiştim"

Mahalle sakinlerinden Cemil Baydu (68), bu yoğunlukta bir kar yağışını çok sık görmediğini söyleyerek, araçların motorlarının soğuk nedeniyle çalışmadığını dile getrdi. Baydu, "Ben 68 yaşındayım; burada bu yoğunlukta kar yağışına çok sık rastlamadım. Şu anda 30 santimetrenin üzerinde kar var. Havanın soğuk olması nedeniyle araçlarımızın motorları çalışmıyor; onları çalıştırmakla uğraştık" diye konuştu.

Kar yağışının kentin yüksek bölgelerinde akşam saatlerine kadar sürebileceği belirtilirken, yollardaki olumsuz durumlara önlem amacıyla ekiplerin çalışmalarının gün boyu süreceği bildirildi.

İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü
İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü
İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü

YORUMLAR
500

Manisa, İzmir, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:29 Son Dakika: İstanbul'da Halk Ekmek'e zam geldi! İşte yeni fiyatı
20:26 Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
20:24 İstanbul'da polisle şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada 1 kadın yaşamını yitirdi! O anlar kameralarda
19:50 Türkiye Kupası'nda kritik maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha netleşti
19:39 Tunç Soyer'den sonra Mansur Yavaş da gelen zamların maliyetini vatandaşla paylaştı! Tutar bir hayli fazla
19:26 Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi
19:21 Pembe saçlarını unutun! Ebrar Karakurt'un değişimi takipçilerinden tam puan aldı
19:11 Tunç Soyer, İZSU'ya gelen elektrik faturasını belediyenin kapısına astı: Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti
18:58 Alevilere hakaretler yağdıran Yakup Tilki'ye AK Parti'den tepkiler arka arkaya geldi
18:57 Türk asıllı futbolcu Bayern Münih'te! Genç yıldız resmi imzayı attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 21:05:30. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement