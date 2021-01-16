İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Öte yandan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir'in kuzeydoğu kesimlerinde akşam saatlerinden gece saat 03.00'e kadar orta kuvvette kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Karın tuttuğu bazı bölgelerde çocuklar, kar hasretini giderdi.

Kar yağışı nedeniyle İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde Karayolları ekipleri önlem aldı.

Bornova, Buca, Narlıdere gibi merkez ilçelerin yüksek kesimlerinde henüz tutmayan kar; Bergama , Dikili , Aliağa , Kemalpaşa ilçelerinde beyaz örtü oluşturdu.

Kent genelinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.

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