Son Dakika Haberleri: İzmir'in Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

İzmir'in Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

1 saat önce

İZMİR'in bazı ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İzmir'in Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı, System.String[]
İZMİR'in bazı ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar kalınlığı kentin yüksek kesimlerinde yaklaşık 50 santimetreyi bulurken, ulaşıma kapanan bazı mahalle yollarının açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir'in yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köy yollarını açık tutmak için çalışma başlattı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer yaklaşık 50 santimetreye kadar ulaştı. Bazı bölgelerde kapanan köy ve mahalle yollarının açılması için çalışma başlatıldı. Buzlanma ihtimali olan bölgelerde tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ekipler ihtiyaç olan bölgelerdeki çalışmaları ara vermeden sürdürüyor.

Kar yağışının artması ihtimaline karşın Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyon ve iş makineleri hazırda bekletiliyor.

Kent merkezinde kar yağışıyla kapanan Kavacık ve Tırazlı yolu ile Bergama'nın Yukarıada, Güneşli Kırcalar ve Topallar mahallelerinin yolları yeniden ulaşıma açıldı. Spil ve Beşpınar'da da greyderlerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Ödemiş'in Hacıhasan, Kemer ve Yılanlı mahallelerinde kar yoğunluğunun fazla olmasından dolayı araç trafiğine izin verilmezken, gelen ihbarla tuzlama ekipleri bölgeye yönlendirildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:11 Kaynak: DHA

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