İstanbul ve Ankara'nın ardından, İzmir de beyaza büründü - Son Dakika
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İstanbul ve Ankara'nın ardından, İzmir de beyaza büründü

29.03.2023 11:42

İzmir'in yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi beyaza bürünürken, Ödemiş ve Manisa Spil Dağı Milli Parkı da karla kaplandı.

İzmir ve Manisa'da ılık ve güneşli hava yerini soğuğa bırakırken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Bornova'nın Beşyol Mahallesi dün akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle beyaza bürüdü. Beşyol'un yanı sıra Ödemiş ve Spil Dağı Milli Parkı da karla kaplandı.

İstanbul ve Ankara'dan sonra bir kar haberi de İzmir'den
İzmir

"DÜN YAZI, BUGÜN KIŞI YAŞIYORUZ"

Mart ayının son günlerinde yağan karın sürpriz olduğunu söyleyen vatandaşlardan Zeki Davran, "Dün yazı yaşarken, bugün kışı yaşıyoruz. Gece saatlerinde başlayıp, sabah kadar yağdı ve sürpriz oldu. Burada kar yağışı oluyor. Ancak bu tarihte beklemiyorduk. Uzun zaman sonra bu tarihte böyle bir kar yağışı oldu" dedi.

İstanbul ve Ankara'dan sonra bir kar haberi de İzmir'den
İzmir

İSTANBUL VE BAŞKENT'TE DE KAR VAR

Öte yandan; İstanbul ve Ankara'da da yağmur, sıcaklığın düşmesiyle bu sabah yerini kara bıraktı. İki kentin yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

İstanbul ve Ankara'dan sonra bir kar haberi de İzmir'den
İzmir
İstanbul ve Ankara'dan sonra bir kar haberi de İzmir'den
Bursa-Ankara kara yolu
İstanbul ve Ankara'dan sonra bir kar haberi de İzmir'den
Ankara
İstanbul ve Ankara'dan sonra bir kar haberi de İzmir'den
Ankara
İstanbul ve Ankara'dan sonra bir kar haberi de İzmir'den
İstanbul
İstanbul ve Ankara'dan sonra bir kar haberi de İzmir'den
İstanbul
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul ve Ankara'nın ardından, İzmir de beyaza büründü - Son Dakika
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