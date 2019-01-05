İzmir'in Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı (2)
1 saat önce
ÖDEMİŞ'TE KAR MESAİSİ SÜRÜYORİzmir'in Ödemiş ilçesinde Bozdağ ve Gölcük yaylaları kar altında kaldı.
ÖDEMİŞ'TE KAR MESAİSİ SÜRÜYOR İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde Bozdağ ve Gölcük
yaylaları kar altında kaldı. Ödemiş- Aydın
arasındaki Aydın Dağları üzerinde yer alan mahalleler de kar yağışıyla beyaza büründü. İzmir Büyükşehir ve Ödemiş Belediyesi ekipleri bölgede yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları 21. Şube Şefliği de, Ödemiş-Bozdağ- Salihli
Karayolunun açık tutulması için tedbirlerini arttırdı. Kar küremek için 4 bıçaklı kamyon, 2 greyder ve tuz serpme makineleriyle gece başlatılan kar ve buz mücadelesi sabah saatlerinde de sürdürdü. Karayolları işaretçileri yolun bazı kesimlerinde sürücüleri uyarırken, jandarma ekipleri ise bu karayolunu kullanacak araçlarla ilgili zincir denetimi yaptı. Yetkililer, bu yolu kullanacak sürücülerden zincir takmalarını istedi. Ayrıca kar keyfi yaşamak isteyen birçok kişi, Gölcük ve Bozdağ'a akın etmeye başladı. Bölgede bu hafta sonunun yoğun geçmesi bekleniyor.
Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir),
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:45 Kaynak: DHA
Ukrayna'da Üniversiteli İki Türk Kızının Öldürülmesiyle İlgili Ayrıntılar Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir İlçe Adaylarını Açıkladı
Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 5 İlçenin MHP'ye Bırakıldığını Açıkladı! İşte O İlçeler