İZMİR İncir baklava hafifliğiyle tercih ediliyor

İncir baklava hafifliğiyle tercih ediliyor Ramazan Bayramı
için en çok tercih edilen tatlılardan biri yine geleneksel lezzet baklava oldu. Bayram ziyaretlerinde yakınlarına hediyelik götürmek isteyenlerden yoğun şekilde baklava siparişi aldıklarını anlatan İzmirli tatlıcı Veysel Murat, istiridye kabuğu görünümündeki incir baklavanın da hafifliği nedeniyle sıklıkla tüketildiğini belirtti.
İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Veysel Murat, Ramazan Bayramı'nda klasik olarak en çok cevizli ve fıstıklı baklavanın satıldığını dile getirdi. Şöbiyet, dürüm dolama ve ev baklavası gibi tatlı çeşitlerinin olduğunu belirten Murat, yaklaşık 1.5 yıl önce üretmeye başladıkları incir baklavanın da çok beğenildiğini ifade etti. Murat, İncir baklava adıyla satışa sunduğumuz tatlımız istiridye kabuğuna benziyor. İçinde kaymak ve fıstık var. Çok hafif olduğu için seviliyor dedi. Ramazan ayında oruç tutanların genelde güllacı tercih ettiğini vurgulayan Murat, baklavanın çoğu meşrubattan daha sağlıklı olduğunu söyleyerek şöyle konuştu
Baklavanın azı karar, ortası yarar, çoğu zarar. Herşeyin çoğu zarar olduğu gibi baklavanın da fazlası sağlığa olumsuz etki edebilir. Ama bizim ürünlerimizde trans yağ olmadığı için çoğu meşrubattan çok daha sağlıklıdır. Çünkü içerisindeki gerçek şeker, şerbet haline gelirken limon ve suyla buluştuğu için oran olarak azalıyor. Örneğin 100 gram meşrubatta 9 gram şeker var. 100 gram baklavada ise 18 gram şeker vardır. Ancak meşrubatı çok sık tüketiyoruz.
Tatlı fiyatlarının yaklaşık 2 aydır aynı seyrettiğine dikkat çeken Veysel Murat, Ev baklavası 60, cevizli 60, fıstıklı 80, şöbiyet 87, fıstık dürüm 96, dolama 130, incir baklava ise 100 lira olarak satılıyor. Güllacın kilosu ise 40 lira. Bayramda çikolata ve şeker olarak hediye almak isteyenler de var. El yapımı madlen çikolata ve drajelerimiz var. Hazır paketler de bayramda hediyelik olarak tercih ediliyor. 900 gram madlen çikolata 62 lira dedi.
'BAKLAVAYI TADARAK ALIN'
Bayramda tatlı alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da bilgi veren Veysel Murat şunları söyledi
Tatlı alacak olanlar, her zaman güvendikleri ve sürekli alışveriş ettikleri yeri tercih etsinler. Tadarak almaları gerekir. Ancak tadarak tazeliğini test edebilirler. Bayramlarda birçok firma merdiven altı üretim yapıp piyasaya sürebiliyor. 20-25 liraya satılan baklavaların hiçbirinde tereyağ yoktur. Tereyağlı gerçek bir baklava 80-90 lira civarındadır. Bunun bilinmesi gerekir.