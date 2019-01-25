Son Dakika Haberleri: İzmir İnciraltı'ndaki Bazı Sandallar Battı

İzmir İnciraltı'ndaki Bazı Sandallar Battı

2 saat önce

İnciraltı'ndaki bazı sandallar battıİzmir'de, iki gün boyunca süren yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle Balçova ilçesindeki İnciraltı Sahili'nde bağlı olan sandalların 7'si su alarak yan yattı.

İnciraltı'ndaki bazı sandallar battı

İzmir'de, iki gün boyunca süren yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle Balçova ilçesindeki İnciraltı Sahili'nde bağlı olan sandalların 7'si su alarak yan yattı. Balıkçı Murat Kaçar, batan sandalların sahiplerinin durumdan haberdar olmadıklarını belirterek, Burada sahipsiz sandal yoktur ancak sahiplerinin henüz sandallarının battığından haberdar olmadıklarını düşünüyoruz dedi.

İzmir'de, Çarşamba ve Perşembe günleri boyunca aralıklarla yağan yağmur ve şiddetli esen rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ve polis ekiplerinin tüm önlemlerine rağmen cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmur ve rüzgar, Balçova'da da etkili oldu ve bu ilçedeki İnciraltı Sahili'nde bağlı olan sandalların 7'si su aldı. İki gündür yana yatık biçimde duran ve sahiplerini bekleyen sandalların başıboş olmadıklarını söyleyen balıkçı Murat Kaçar, Buradaki her sandalın sahibi bellidir. Yüzlerce sandalın hepsi batmadı ancak birkaç tanesi battı. Bizler buradan durumdan habersiz olduklarını düşündüğümüz arkadaşlara çağrı yapıyoruz, gelip sandallarındaki suyu boşaltsınlar dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:31 Kaynak: DHA

Murat Kaçar, Balçova, İzmir, Güncel
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