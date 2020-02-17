İzmir inşaatın 10'uncu katından düşüp öldü - Son Dakika
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İzmir inşaatın 10'uncu katından düşüp öldü

7 saat önce

İnşaatın 10'uncu katından düşüp öldüİZMİR'in Bornova ilçesinde, bir yurt inşaatında çalışan 18 yaşındaki Caner Mızrak, dengesini kaybedip yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

İnşaatın 10'uncu katından düşüp öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir yurt inşaatında çalışan 18 yaşındaki Caner Mızrak, dengesini kaybedip yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki bir yurt inşaatında meydana geldi. Elektrik işçisi Caner Mızrak, inşaatın 10'uncu katında çalıştığı sırada dengesini kaybetti. Beton zemine düşen Mızrak'ı gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Mızrak, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir inşaatın 10'uncu katından düşüp öldü

Ege Üniversitesi, Bornova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:59 Kaynak: DHA
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