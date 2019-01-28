İzmir İntihar İçin Çatıya Çıkan Genç, Açıklama Yapıp Aşağı İndi

İzmir
'in Konak
ilçesinde, kardeşinin tedavisi için gereken parayı karşılayamadığını söyleyen 25 yaşındaki K.G. (Kenan Gül
), bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Bulunduğu yere gazetecilerin gelmesini isteyen K.G., bir polis memurunun kendisine, bu ay için kardeşinin ihtiyacı olan 1000 TL'yi vereceğini söylemesi ve olay yerine gelen basın menusubuna açıklama yapmasının ardından intihardan vazgeçti.
Olay, bugün saat 13.00 sıralarında 11456 sokaktaki bir işyerinde meydana geldi. Beyninde tümör olan kardeşinin iğnetedavisi için her ay 1000 TL'ye ihtiyacı olduğunu söyleyen K.G., parayı karşılayamadığını belirterek, intihar etmek için 7 katlı bir işyerinin çatısına çıktı. Kendisinin de epilepsi hastası olduğunu söyleyen K.G., bir süredir işsiz olduğunu ve kardeşinin tedavisi için gereken parayı karşılayamadığını söyledi. Bu sırada, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, K.G.'nin atlama ihtimaline karşı hava yatağıyla önlem aldı. K.G., kendisini aşağı inmesi için ikna etmeye çalışan polislere, bir gazeteciyle konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine, olayı görüntülemek için orada bulunan bir basın mensubu çatıya çıktı. Bu sırada, bir polis memuru da K.G.'ye, bu ayki iğne için gerekli olan 1000 TL'yi kendisinin vereceğini söyledi. Çatıda basın mensubuna da açıklama da yapan K.G., ardından intihardan vazgeçti.
Aşağı indirilen K.G., Ben taş olsa taşırım. Tek bir isteğim var, kardeşimin yaşaması. Benim annem yok, babam yok. Ben bu hayatta her şeyi kardeşim için yapıyorum, hayırseverlerden iş bekliyorum dedi.
Aşağıya inen K.G., verileceği söylenen parayı alamadığı için bir süre polislere sitem etti. K.G., önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından polis merkezine götürüldü.