İzmir iş dünyası 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

"Cumhuriyet ateşini her zaman canlı tutacağız"

Pandemi nedeniyle evlerden kutlamak zorunda kaldığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın tarihimizdeki önemine değinen iş dünyası temsilcileri, bağımsızlık ve özgürlük kavramlarına vurgu yaptı.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı:

"Genç nesillere kutlu mücadele anlatılmalı"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın tüm ülkemize kutlu ve mutlu olmasını dilerim.102. yıl önce milli mücadelenin ilk kıvılcımının çakıldığı bu özel günün üzerinden 102 yıl geçtikten sonra bile bu günün anlam ve önemi üzerinde durmak, genç nesillere bu kutlu mücadelenin nasıl kazanıldığını anlatmak hepimizin görevi. 102 yılsonra Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çakmış olduğu bu kıvılcım bugün de yolumuzu aydınlatmaya, geleceğimizi şekillendirmeye ve gitmemiz gereken yolu göstermeye devam ediyor. Bu dönemde Covid-19 nedeniyle bir çok milli ve dini bayramımızı hakettiği coşku ile kutlayamasak da önümüzdeki yıllarda, sağlıklı günlerde bu özel günlerimizi hak ettikleri coşku ile kutlama umudumuzu da koruyoruz. Bu düşüncelerle gençliğe armağan edilen bu kutlu gün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı:

"Bu mücadeleyi bugün daha iyi anlıyoruz"

Öncelikle tüm ülkemizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. 102 yıl önce Samsun'a çıkan ve yürüyüşüne başlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı özgürlük ateşinin nasıl nihayetlendiğini ve Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandırılan bu mücadelenin değerini bugün çok daha iyi anlıyor ve idrak ediyoruz. Laik, demokratik, bağımsız bir ülke kurma hayali ile atılan bu ilk adımı tekrardan değerlendirmek, gençlerimize bu günün anlam ve önemini tekrardan anlatmak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hepimizin en temel borcudur. Bu dönemde korona virüs nedeniyle ikinci kez evlerimizde kutlamak zorunda kaldığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı eskisi gibi alanlarda, salonlarda, hep beraber, ay yıldızlı bayraklarımızla kutlayacağımız nice yıldönümlerimizin olacağına inançla, tüm ülkemizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tekrar kutluyorum.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt:

"Gençler mücadele ve fedakarlıklara sahip çıkacaktır"

Bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş meşalesinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs'ın 102. yılı kutlu ve mutlu olsun. 19 Mayıs tarihi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluşa ve kurtuluşa attığı en güçlü adımın ifadesidir.

Atamızın bize armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ne bugün sahip çıkmak, 19 Mayıs 1919 tarihinde yakılan ve bugüne kadar sönmemiş olan özgürlük ve bağımsızlık meşalesine de sahip çıkmak anlamını taşır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün toplumun en yenilikçi, en değişime açık kesimi olan gençliğe bu günü armağan etmesinin anlamını da derinlemesine irdelemek gerekir.

Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin, dünün bu değerli mücadele ve fedakarlıklarına sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. İkinci kez pandemi nedeniyle evlerde kutladığımız bu kısıtlı bayramın önümüzdeki yıllarda sağlıkla, meydanlarda kutlanması inancı ve dileğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun.

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul:

"Bugünü Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz"

102 yıl önce bir 19 Mayıs günü Samsun'da yakılan özgürlük ateşi, Anadolu'nun verdiği nefes ile bir kurtuluş mücadelesi ve zaferi ile taçlandırıldı. Tam 102 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı ve akabinde bizlere armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti, bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmayan gençliğin varlığı ve inancıyla ayakta durmaya devam ediyor. Bu kutlu günü gençlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk,aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ni de gençlere emanet etmiştir. 102 yıl sonra bugün burada bu günü kutlayabilecek özgürlüğümüz mevcut ise bunu Ulu Önderimizin Anadolu ile el ele vererek gerçekleştirdiği mücadeleye borçluyuz. Pandemi nedeniyle bir arada, coşku ile kutlayamadığımız ikinci 19 Mayıs'ı yaşarken, diliyoruz ki önümüzdeki yıl, önceki yıllarda olduğu gibi meydanlarda, salonlarda, bir arada coşku ile bu bayramı kutlayabiliriz. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin:

"Genç beyinler ilk günkü heyecanı koruyor"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı kutlu ve mutlu olsun. Cumhuriyetimiz için önemli bir gün olan 19 Mayıs, genç beyinlerin düşünce ve ikbalinde ilk günkü heyecanını korumaya devam ediyor.

Kurtuluş Savaşı'nın ardından tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması 19 Mayıs'ı tarihimizde daha da değerli kılıyor. Cumhuriyetimizi gençlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık meşalesini hakkıyla taşıyacak kesimin gençler olduğuna inanıyordu.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle bir çok milli ve dini bayramımızı hak ettiği şekilde kutlayamamamın burukluğu ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 102'inci yılını kutluyor, başta Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün kahramanlarımızı sevgi ve saygıyla anıyorum.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kılıç:

"102 yıldır umut ve heyecanımız sürüyor"

102 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakılan bağımsızlık, kurtuluş ve özgürlük ateşi bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'mız, bizlere bağımsızlık ve özgürlük kavramların ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaya devam ediyor.

Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basmasıyla beraber tüm yurdu kaplayan umut ve heyecan, 102 yıl sonra da bu ülkenin insanlarının sinesinde korunuyor. Bağımsızlık ve özgürlük fikirlerinin dinç tutulması için 19 Mayıs'ı gençlere emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anarken, Covid-19 pandemisi nedeniyle buruk geçen milli bayramlarımızın önümüzdeki dönemde eskisi gibi meydanlarda coşkuyla kutlayabilmeyi umuyor, tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.

İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter:

"Cumhuriyet ateşini her zaman canlı tutacağız"

19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basarak Milli Mücadele'yi başlatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bugünü gençliğe armağan ederek gençlere Cumhuriyeti ve Cumhuriyet değerlerini koruma görevini vermiştir. Bu görev aynı zamanda gençlere duyulan sonsuz bir güvenin göstergesidir.

Pandemi dolayısıyla her ne kadar alanlara çıkıp bayraklarımızla bayram heyecanını yaşayamasak da, bir ulusun tarihte var olma mücadelesini başlatan bu ilk adım, 102 yıl sonra halen hepimize hayallerimizi ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için güç ve ilham vermeye devam ediyor.

Bu onuru bizlere yaşatan Ebedi Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle vatanımız için canını veren tüm kahramanlarımızı şükran, rahmet ve özlemle anarken, gençlerin enerjisiyle yakılan Cumhuriyet ateşini her zaman canlı tutacağız' diyerek19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak:

"Gençlerimiz geleceklerine sahip çıkacaklardır"

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesi ile ülkemizin kurtuluş mücadelesinin ilk adımını atmış Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolu döşemiştir.

Bu özel günün gençlere armağan edilmiş olması, ülkenin kaderinin gençliğin elinde olduğu vurgusu açısından ayrıca önemlidir. Gençlerin, bu değerli emaneti sonsuza kadar koruyacaklarına ve gelecek nesillere en iyi şekilde bırakacaklarına inancım ise sonsuzdur.

Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 102'inci yılını kutluyor, başta Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün kahramanlarımızı sevgi ve saygıyla anıyor, tüm gençlerimize evde kalarak geçirdiğimiz bu korona günlerinde sağlık, mutluluk ve ufku açık bir gelecek diliyorum.

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş:

"Laik cumhuriyetin sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz"

Ülkemizin aydınlık geleceği oluşturan, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı özgürlük ateşi, Cumhuriyet'in ilanı ila nihai hedefine ulaşmıştır. Bu duygularla öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Atatürk vesilah arkadaşlarının bizlerearmağanı olanlaik, demokratik, özgürlükçü Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumluluğunu omuzlarımızda daha kuvvetli hissettiğimizböyle özelgünleri, coşkuyla idrak etmek bizlere büyük mutluluk vermektedir. Pandemi vesilesiyle bir araya gelerek kutlayamadığımız bu özel günlerimizi, evlerimizde de olsak, coşkumuzdan ödün vermeden kutlayalım. Dilerim ki önümüzdeki 19 Mayıs'ı ve diğer milli ve dini bayramlarımızı eskisi gibi alanlarda coşkuyla kutlayabiliriz. Bu sebeple Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.

Ege Otomotiv Derneği Başkanı Mehmet Torun:

"Cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkacağız"

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs 1919'un 102. yıldönümünde Milli Mücadelemizin başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün İstiklal kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti gençlere armağan ettiği bugünde biz gençler olarak laik Türkiye Cumhuriyeti'ne sonsuza kadar sahip çıkacağız. Genç beyinlerin daha özgür olduğu, ülkesine hizmet aşkı ile yanan gençlerin söz sahibi olduğu bir ülke için herkesin üzerine düşeni yapması inancı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.