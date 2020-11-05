İzmir iş dünyası depremin yaralarını saracak - Son Dakika

İzmir iş dünyası depremin yaralarını saracak

05.11.2020 13:19

İzmir iş dünyası depremin yaralarını saracak Arsa devletten, konutlar iş dünyasından Depremin ardından harekete geçen İzmir iş dünyası, "Birlikten İzmir Doğar" ismiyle bir kampanya başlattı.

İzmir iş dünyası depremin yaralarını saracak

Arsa devletten, konutlar iş dünyasından

İZMİR - Depremin ardından harekete geçen İzmir iş dünyası, "Birlikten İzmir Doğar" ismiyle bir kampanya başlattı. Depremde yakınlarını kaybeden aileler için konut yapılması planlanan kampanyanın arsasını devlet verecek, inşaat giderleri ise kampanyada toplanacak tutar ile karşılanacak.

İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından pek çok vatandaş evsiz kalırken, İzmir iş dünyası da depremzedeler için bir araya geldi. İzmir Ticaret Odasında "Birlikten İzmir Doğar" isimli sosyal destek kampanyası için düzenlenen basın toplantısına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hasan Küçükkurt, Ege Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği Başkanı Fadıl Sivri, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Esen, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Şükrü Barış Kocagöz, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç ve Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan katıldı.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar için konut yapılacağını duyurdu. Özgener, "Deprem hep birlikte mücadele etmemiz gereken, bilimsel veriler ile hep birlikte değerlendirmemiz gereken bir tehlike. Bu yaraları hep birlikte sarmalıyız. İzmir olarak yıllardır deprem felaketi ile karşılaşmıyorduk. Zaman zaman kurtarma ekiplerimizin çok üstün çabası ile üstün başarılar yaşasak da çok sayıda vatandaşımız kaybettik. İnsanlar ağır hasar alan evlerini ve dükkanlarını kaybetti. Bizler İzmirli iş insanları olarak hızlıca harekete geçtik ve ne yapabiliriz diye çözümler üretmeye çalıştık. Hedeflerimiz çok net. Birlik olmalıyız ve bir daha bu acıların yaşanmaması için birlikten İzmir doğar diyoruz. Yenilenmiş bir kent oluşturmak için harekete geçiyoruz. İzmir'in her türlü felakete hazırlıklı olması için hedeflerimizi yakın sürede açıklayacağız. Ancak yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımız acılarını yaşarken bir diğer yandan ev sorunu yaşamasın diye harekete geçtik. 'Birlikten İzmir Doğar' kapsamında kendilerini kısa sürede ev sahibi yapacağız. İzmir'in gelecekte felaketlerden etkilenmemesi için ise gelecekte bir plan oluşturacağız. Her türlü katkıyı vermeye hazırız. İzmirli olarak tüm kurumlar ile birlikte hareket edeceğiz. Bunların gelecekte ülkemizdeki farklı kentlere de örnek olmak istiyoruz. Deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına olan herekse çok teşekkür ediyoruz. Bu kampanyayı birlikte gerçekleştireceğimiz odalarımıza ve borsalarımıza teşekkür ederiz. Biz hazırız, harekete geçiyoruz, birlikten İzmir doğar diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kampanya şu anda 11,5 milyon TL'ye ulaştı"

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise kampanyanın şu an geldiği son durumu açıkladı. Yorgancılar, "Deprem aslında öldürmüyor, hazırlıksız olduğumuz ortamlarda maalesef depreme mağlup oluyoruz. Eksik malzemeler ile yapılan binaların sonucunu buralarda gördük. İzmir'in genel yapı stokuna baktığımızda, yeni yapılar haricinde 99 depreminden önce yapıldığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Öncelikle ilk yapılması gereken binalara girilebilir-girilemez diye yeni baştan oturma raporların verilmesi gerektiğinin doğru olduğunu düşüyorum. Burada bakanlık ve yerel yöneticilere önemli görev düşüyor. Bu depremi az bir hasarla atlattığımızı söylemek istiyorum. 4,5 milyonluk bir şehirde bu kadar az bir hasarla atlatmış olmamız şans diye düşünüyoruz. Biz İzmir'iz. Bizim STK'lar ile başlattığımız kampanya da var. Odalarımız olarak başlattığımız kampanyaya odalar olarak 500 bin TL koyarak 1,5 milyon koyarak başladık ve Aliağa Organize Sanayi Sitesinden de 10 milyon TL'lik katkı gelmiş durumda şimdiden. Bu bağışların toplanış nedeni de yer tespiti yaparak bir an önce inşaat çalışmalarını başlatmış olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Okulu olan deprem konutları yapacağız"

Ege İhracatçı Birliği Başkanı Jak Eskinazi de konut yapılacak arsayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ücretsiz olarak tahsis ettiğini söyleyerek, "Projemizin arsasını ücretsiz sağlayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İçinde okulu da bulunan deprem konutlarını yapacağız. Biz de Ege İhracatçı Birlikleri olarak bu kampanyaya katılıyoruz. Tüm vatandaşlar bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz" dedi.

"Devletimiz kısa sürede çözümler üretmeye çalışıyor"

Toplantıda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise İzmirli iş insanlarına teşekkür etti. Köşger, "114 vatandaşımızı Cuma günü gerçekleşen depremde kaybettik. Tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu tür hadiseler şehirlerin olduğu gibi milletlerin de tarihinde bir araya gelmeleri bir millet şuuru sağlamalarının miladı oluyor. İzmir üzerine düşen vazifeyi yaptı. Depremin olduğu andan itibaren biz bir millet olarak 83 milyonun yüreği İzmir'de attı. Sadece 83 milyonun değil bütün gönül coğrafyamız destek beyanında bulunuyor. Millet olarak durmamız gereken noktada durduk. Tek yürek, tek vücut olduk. Bu noktada felaketin olduğu andan itibaren, harekete geçmesi gereken tüm unsurlar harekete geçti. Son can çıkartılana kadar arama kurtarma çalışmaları devam etti ve dün itibariyle bu sonuçlandı. Çok sayıda bina hasarlı ve acilen yıkılması gerekiyor. Bir taraftan da yaraları sarmaya çalışıyoruz. Çadır kentler oluşturduk. Uzun vadede de kalıcı konutlar inşa edilmesi yönünde çalışılıyor. Bu arada İzmirli iş insanlarımız bize gelerek, yardımda bulunmak istediklerini ifade ettiler. Özellikle depremde ailesinden bir ferdini kaybeden tüm insanlara kalıcı konut yapıp hibe etmek istediklerini söylediler. Devletimiz hem kısa süreli çözümler üretiyor, hem de uzun süreli kalıcı konut yapma konusunda çalışmalar yürütüyor ancak İzmirli iş insanlarımızın hemen bir inisiyatif almaları ve İzmirlilerin yaralarını sarmaya çalışması çok anlamlıydı. Yapılması gereken ne varsa hemen yaptık. Arsa yer temini konusunda da kendilerine arsa verileceğini söyledik. Rezerv alanlarında bir tanesini kendilerine vereceğimizi söyledik. Bu sinerjiyi korumak lazım. Bunu bir başlangıç noktası olarak belirtip İzmir'e Türkiye'ye yakışmayan noktalar konusunda gereken adımları atmamız lazım" ifadelerini kullandı.

İzmir iş dünyası depremin yaralarını saracak
İzmir iş dünyası depremin yaralarını saracak
İzmir iş dünyası depremin yaralarını saracak
İzmir iş dünyası depremin yaralarını saracak

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir iş dünyası depremin yaralarını saracak - Son Dakika


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