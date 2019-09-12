İzmir iş dünyası faiz indiriminden memnun

MERKEZ Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. Faiz indirimi İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki iş dünyasında memnuniyetle karşılandı.

Merkez Bankası'nin 3,25'lik faiz indirimini değerlendiren İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, indirimle birlikte politika faiz oranının yüzde 16,5'e çekildiğini belirterek, "Merkez Bankası politika faiz oranları ile enflasyon oranları benzer seviyelere geldi. Bu gelişme sayesinde iş dünyası olarak daha düşük maliyetlerde borçlanmamıza fırsat tanındı. Yüksek faiz, üretim ve yatırımın önündeki en büyük engel. Bu nedenle faiz indirimiyle yakalanan fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Önceki faiz indirimiyle birlikte yüzde 1'in altına çekilen konut kredisi faiz oranlarının ve ticari kredi faiz oranlarının daha da aşağı çekilmesini ümit ediyoruz. Kamu bankaları baş rolü oynayacaklardır, ancak özel bankaların da kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerine eşlik etmesini bekliyoruz" dedi.

Kredi yapılandırmalarının gerçekleşmesini ve yeni kurulan firmaların kredi ile desteklenmelerini isteyen Özgener, "Bazı firmalarımız ticari hayatın bir gereği olarak nakit sıkıntısı ve borçlarını ödemede sıkıntı yaşayabiliyor ve bu noktada sıkıntıyı aşmak amacıyla bankalarımızın desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Cirosu anlamlı olan, yıllarca düzgün bir şekilde iş ilişkisi olan firmalarımıza destek verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Sonuç olarak Merkez Bankası faiz indirimini memnuniyetle karşılıyoruz, ancak bu haliyle bile faiz oranları rakiplerimize göre yüksek. Bu nedenle üretimin, yatırımın, ihracatının önünün daha da açılması için gelecek aylarda da enflasyonda iyileşmenin ve faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyor ve istiyoruz" diye konuştu.

'FAİZ İNDİRİMİ SANAYİCİMİZ İÇİN CAN SUYU OLACAK'

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, faiz indiriminin sanayici için can suyu olacağını belirterek, "Faiz indirimi büyümeyi kısa vadede pozitif düzeye çekemese bile en azından küçülmeyi azaltmasını bekliyoruz. Temennimiz bankacılık sektörünün bu indirim sonrası kredi kullandırmada daha iştahlı davranması. Ellerinde yüksek faizli kamu kağıtlarının varlığı nedeniyle düşecek faizlerle karları artacak olan bankacılık sektörünün ilave kaynak elde edebileceği görülüyor. Ayrıca sektördeki sorunlu kredilerin banka bilançolarına zarar vermesini engelleyecek önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi, bankacılığın rahatlatılması gerekiyor. Bunların yanında ekonomideki olumlu sayılabilecek gelişmelerin yüksek nitelikte bir içerikle açıklanacak yeni Orta Vadeli Programın ile desteklenmesi gerekiyor" dedi.