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İzmir İş Dünyası'ndan aşı teşekkürü - Son Dakika

İzmir İş Dünyası'ndan aşı teşekkürü

16.06.2021 13:46
İzmir İş Dünyası'ndan aşı teşekkürü, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın SGK'ya bağlı çalışanlara aşı randevularının açılması ve organize sanayi bölgelerinde de mobil aşılama birimlerinin kurulacağı açıklaması iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandı.

İzmir iş dünyası temsilcileri de tüm çalışanları aşıya davet etti. İZTO Başkanı Mahmut Özgener aşının Kovid-19'la mücadelede en önemli değer olduğunu belirtirken; EBSO Başkanı Ender Yorgancılar "Hükümetimizin bu kararı bizleri rahatlattı. Şimdi görev bize düşüyor. Tüm çalışanlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm çalışanların aşılama takvimine eklenmesi açıklamasının ardından aşılama sayısı günlük 1 milyonu aştı. Pandemi sürecinde önemli sıkıntı yaşayan üretim, satış ve hizmet sektöründe karar sevinçle karşılanırken, aşılama konusunda bir sıkıntı yaşanmaması için İzmir İş dünyası temsilcileri üzerlerine düşen bir görev varsa yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Pandemide zorlu bir sürecin geride bırakıldığını belirten İzmir Ticaret Odası(İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener"Aşı, Kovid-19'la mücadelede elimizdeki en önemli değer. Yeşil pasaport sahibi 10 binin üzerindeki ihracatçımızın yanısıra, hizmet, lojistik ve gıda sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz ve çalışanlarının, ayrıca sektör ayrımı olmaksızın SGK'ya bağlı tüm çalışanların aşılanmasından memnuniyet duyuyoruz. Özellikle üretim sektöründe, sanayide yerinde aşı uygulamasının hayata geçirilmesi bu zorlu süreçte kesintisiz üretime devam eden sanayicilerimize büyük moral oldu. Bu yeni uygulama nedeniyleCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, ayrıca bu kararın uygulanmasını hızla hayata geçiren İzmir Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger'e ve İl Sağlık Müdürümüz Sayın Mehmet Burak Öztop'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm çalışanları ve sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşılarını bir an önce olması için hassasiyet göstermesini diliyorum.

Pandemi sürecinin en az hasarla atlatılması ve ekonominin çarklarının işlemesi adına önemli bir görev üstlenen çalışan kesimin aşılama takvimine alınmasının önemli bir karar olduğunu belirten Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da " Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hükümetimiz, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'na teşekkürlerimizi sunuyorum. İzmir'de de Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger ve il sağlık müdürlüğü ekiplerimiz zaman kaybetmeden aşı taleplerine yanıt vermek için hemen aksiyon aldılar. Şimdi organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgelerde mobil aşılama birimlerinin kurulacak olması konusunda da bizler üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Sanayicilerimiz üretimin sekteye uğramaması için gerçek anlamda taşın altına elini koydu. Pandemi sürecinde en ağır yükü üstlenen kesimlerden biri oldu. Ayrıca ülkemize giren aşı sayısı fazlalaştıkça, hastalığın yayılma hızı azalacak. Umarım bütün ülke bir an önce aşılanır ve bu hastalık için tedbirlerimizi geniş bir şekilde almış oluruz. Tüm çalışanlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Fahrettin Koca, Pandemi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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