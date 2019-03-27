İzmir İş Dünyası Ve Ege Giyim Sanayicileri İşsiz Kimse Bırakmayacak

Ülkenin en büyük sıkıntılarından biri olan ara eleman bulunamaması konusunda birleşen İZİD ve EGSD Başkanları belediyenin destek vermesi halinde bu açığı kapatacak işbirliğine hazır olduklarını ve bir okul hayal ettiklerini belirtti. İZİD üyeleri ve EGSD üyeleri ortak sosyal sorumluluk projeleri üretecekler.

İzmir'in iki önemli derneği İZİD ve EGSD bir araya geldi. İZİD Başkanı Feyyaz Sungur ve üyeleri EGSD'nin 12. başkanı seçilen Hayati Ertuğrul'atebrik ziyaretinde bulundu. İki derneğin birlikte neler yapabiliriz düşüncesiyle yapılan işbirliğinin iki kurumun ortak çalışmaları için önemli bir zemin teşkil edeceği belirtildi. Belediye desteği halinde iki kurum istihdamı ve girişimciliği artırmak adına beraber çalışabileklerini ve bir okul açabileceklerini deklare etti. İzmir'e yapılan her yeni yatırımı desteklediklerini ifade eden İZİD Başkanı Feyyaz Sungur, "Sektördeki konfeksiyon imalatı, ihracatı, kumaş, aksesuar, makine gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren firmaları kaynaştırma özelliği olan EGSD, aynı zamanda yeni bir oluşum yaratma niteliğine sahip. Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federesyonu ve Dünya Hazır Giyim Federasyonuna bağlı olan EGSD'nin ulusal ve uluslarası vizyonu ile sektörün en önemli sıkıntısı olan ara eleman konusunu çözmek istiyoruz. Ortak hedefler ile İzmir için İZİD ve EGSD olarak sosyal sorumluluk projeleri yapmayı arzu ediyoruz" dedi.

İzmir'in en etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olan ve ayda yaklaşık kırk kişiye istihdam olanağı sağlayan İZİD gibi bir kuruluş ile işbirliği içinde olmaktan memnun olacaklarını belirten EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul ise "Belediye, İZİD ve EGSD olarak bu sorunu çözebiliriz. Belediyenin bize yer ve fiziki konfor ile ilgili yardımcı olması halinde biz de EGSD ve İZİDolarak makine teçhizatını ve eğitim görecekleri ayarlarız. Zaten belediyelere çok fazla başvuru oluyordur. Onlardan da gelen olur üçlü sac ayağı olarak 3-6 ay arası güzel bir eğitim sağlayabiliriz. Yetiştireceğimiz iş gücü ile istihdama katkı sağlarken yeni girişimciler yaratacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.