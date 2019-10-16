İzmir iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

İzmir'deki oda, borsa ve sivil toplum kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin güney sınırındaki terör koridoru oluşumunu engellemek ve bölgede huzuru yeniden sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatına destek verdi.



İzmir'de Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ev sahipliğinde gerçekleşen ortak açıklama toplantısında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. İbrahim Gökçüoğlu, hazırlanan ortak destek bildirisini okudu. Gökçüoğlu, "Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır" dedi.



"Terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez"



Suriye'deki terör örgütlerinin yerel halkı yerinden ettiğini ve halkın tepkisinin giderek arttığını belirten Gökçüğlu,"Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir" şeklinde konuştu.



Ekonomik tehditlere karşı tek yürek olma günü



ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ekonomisini tehdit ettiğini hatırlatan Gökçüoğlu, "Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir.



Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Üst kuruluşlarımız, yurt dışındaki muadilleri olan kurumlar ve üyesi oldukları uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve ülkemizin bu haklı duruşunu aktarmaya başladılar.



Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür" ifadelerini kullandı.



Ortak destek bildirisi toplantısına, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası (DTO), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB) İzmir'deki temsilcileri katıldı. - İZMİR