İzmir iş dünyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı pakete destek - Son Dakika

İZMİR iş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı' sonrası açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketine destek verdi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı' sonrası açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini değerlendirdi. Aslan, güç birliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerindeki koronavirüs etkisi azalacaktır. KOBİ'lerin kredi borçlarının ertelenmesi, Kredi Garanti Fonu (KGF) limitlerinin artırılması, temerrüde düşen firmalara mücbir sebep kaydı düşülmesi, ihracatçının desteklenmesi ve çeşitli sektörlerde KDV ve SGK primlerinin ertelenmesi piyasada nakit akışını artıracaktır. Destek topyekün tüm sektörleri kapsamalıdır. Zira virüsün sosyo ekonomik etkileri tüm ülkeyi sarmaktadır. Dünyayı derinden sarsan ve olağanüstü günlerin yaşandığı şu dönemde herkese büyük sorumluluk düşüyor. Bizi koronavirüsten koruyacak olan en büyük güç, toplumsal dayanışmamız olacaktır. Bu kapsamda devletin aldığı tedbirler toplumsal huzur ve iş dünyası için büyük önem taşımakta. İş dünyası olarak bizlere düşen işçilerimize sahip çıkmak, üretime devam etmektir" dedi.

'PAKET GELİR KAYBINI GİDERECEK ŞEKİLDE GENİŞLETİLMELİ'

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ise, koronavirüs salgını nedeniyle insanların evlerine çekilmek zorunda kaldığını ve olağanüstü günlerden geçildiğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsün ülkemiz ekonomisinde yarattığı tahribata karşı açıkladığı tedbir paketini ve salgınla mücadelede alınan halk sağlığı önlemlerini olumlu buluyoruz. İçinde lojistik-taşımacılık sektörünün de olduğu bazı sektörlerde muhtasar, KDV tevkifatı ve SGK primlerinin ertelenmesi, Kredi Garanti Fonu limitinin 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye yükseltilmesi, Konaklama Vergisi'nin kasım ayına kadar uygulanmama kararı, şirketlerin bankalara ana para ve faiz ödemelerinin üç ay ötelenmesi gibi finansal destek sağlayan tedbirlerin, zor durumdaki sektör ve firmalara nefes aldıracağını düşünüyoruz. 100 milyar liralık mali kaynağı içeren bu paketin, salgınla mücadelenin seyrine göre, özellikle geçici olarak hizmet dışı kalan işletmelerin, turizm tesislerinin ve o işletmelerdeki çalışanların gelir kaybını giderecek şekilde genişletilmesi, istihdamın ve iş barışının korunması için faydalı olacaktır. Üretimin yanı sıra ülkemiz ihracatının, deniz ticaretinin ve lojistiğin devamını sağlayacak yeni tedbirlerin alınması, en fazla mağduriyet yaşayan sektörlerin başında gelen turizme ve sektörün dinamosu deniz turizmine yönelik ilave destek mekanizmalarının harekete geçirilmesi de son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi kamu ve özel bankaların bu süreçte göstereceği fedakarlık da reel sektöre can suyu olacaktır. Salgınla mücadelenin moral ve motivasyonu hiç düşürmeden ve tehlikeyi küçümsemeden kararlılıkla devam etmesi ve halkımızın alınan sıkı tedbirlerle tam olarak uyması ile ülkemizin bu mücadeleden en az hasarla çıkacağına inanıyoruz" dedi.

'ALINAN TEDBİRLER BİZİ MUTLU ETTİ'

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, önlemlerin beklentileri karşılayacak nitelikte olduğunu ifade ederek, "Okul kantini gibi devletin ve benzer şekilde yerel yönetimlerin kiracısı durumunda olan üyelerimizin kiralarının dondurulması, işleri duran esnafın vergi, SGK ve kredi borçlarının ötelenmesi ve yeni finans destekleri sağlanmasını önermiştik. Taleplerimizin kabul görmesi bizi sevindirdi. Başta Cumhurbaşkanımıza ve hükümet üyelerine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e ve emeği geçen yetkililere teşekkür ederiz" dedi. 100 milyar lira kaynak ayırılan Kalkan Paketi'nin hem ekonomiyi hem de sınırlı sermaye yapısına sahip olan esnaf sanatkarı rahatlatacağını ifade eden Mutlu, "Ekonomik ve sosyal yaşamın durması, bazı mesleklere sınırlamaların getirilmesi en fazla doğrudan halka mal ve hizmet sunan esnaf sanatkarları zor duruma düşürdü. Ekonominin de süreci en az hasarla atlatması için bazı önlemler gerekiyordu. Bu çerçevede açıklanan kararlar kesimimizi rahatlattı. Çalışamayan, kepengini indiren işyerlerinin kira ödemelerinin sürmesi büyük sorun olacaktı. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Büyükşehir Belediyesi'nin kira dondurma kararları yüreğimize su serpti. Ayrıca vatandaşlara uygun şartlarda sosyal amaçlı kredi paketlerinin düşünülmesi, asgari ücret desteğinin sürdürülmesi, en düşük emekli maaşının bin 500 liraya yükseltilmesi, emeklilerin bayram ikramiyesinin nisan başında ödenmesi de esnaf sanatkarlarımız için sevindiricidir. Çünkü insanların alım gücünün yükselmesi, doğrudan halka hizmet veren üyelerimizin de iş potansiyelini artıracaktır. Netice itibarıyla, alınan tedbirler kesimimizi memnun etmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Ulusumuz bu zor günleri de atlatacak, esnaf sanatkarlarımız da her zaman olduğu gibi bu mücadelede de üzerine düşen ödevleri eksiksiz yerine getireceklerdir" diye konuştu.