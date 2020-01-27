İzmir iş dünyasından deprem bölgesine yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir iş dünyasından deprem bölgesine yardım - Son Dakika

İzmir iş dünyasından deprem bölgesine yardım

6 saat önce

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) üyelerinin desteğiyle hazırlanan 1 kamyon yardım malzemesi Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgesine gönderildi.

İzmir iş dünyasından deprem bölgesine yardım, System.String[]

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) üyelerinin desteğiyle hazırlanan 1 kamyon yardım malzemesi Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgesine gönderildi.

EBSO Ocak ayı meclis toplantısında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulundu.

Türkiye'nin deprem kuşağı içinde olduğunu hatırlatan Yorgancılar, şöyle konuştu:

"Görüyoruz ki yapılarımız kalitesiz. Kontrol sistemi, depremde yıkılan binalarda çalışmamış. Tüm Türkiye Elazığ depremi sonrası birlik ve beraberlik örneği sergiledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde bir girişimde bulunduk. EBSO, İZTO ve İTB olarak bizden talep edilen çocuk bezi, katalitik soba ve gıda malzemeleri yüklü bir kamyonu yola çıkardık."

Yorgancılar, Türkiye'nin yıkılmayan binalar yapmak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:58 Kaynak: AA
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