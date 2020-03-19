İzmir iş dünyasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na tam destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İzmir iş dünyasından 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'na tam destek - Son Dakika Ekonomi

İzmir iş dünyasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na tam destek

6 saat önce

İzmir'de iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası duyurduğu "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İzmir iş dünyasından

İzmir'de iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası duyurduğu "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yaptığı açıklamada, Egeli ihracatçılar adına Erdoğan'a teşekkür etti.

Hükümetin aldığı önlemlerin son derece yerinde olduğunu, son açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle taleplerinin örtüşmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Eskinazi, "Hükümet ile ihracat dünyası aynı dili konuştuğumuz için mutluyuz. Bu süreçten hükümet-ihracatçı dayanışmasıyla güçlü bir şekilde çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Özel ve kamu finans kuruluşlarının istihdamın muhafazası ve ekonomik büyümenin sürdürülmesi için kredi şartlarını esnetmelerini beklediklerini ifade eden Eskinazi, finans kuruluşlarından kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma uygulamalarından kaçınarak sorumlu hareket etmelerini istediklerini kaydetti.

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de açıklanan paketteki finansal destek sağlayan tedbirlerin zor durumdaki sektör ve firmalara nefes aldıracağını vurguladı.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Üretimin yanı sıra ülkemiz ihracatının, deniz ticaretinin ve lojistiğin devamını sağlayacak yeni tedbirlerin alınması, en fazla mağduriyet yaşayan sektörlerin başında gelen turizme ve sektörün dinamosu deniz turizmine yönelik ilave destek mekanizmalarının harekete geçirilmesi de son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi kamu ve özel bankaların bu süreçte göstereceği fedakarlık da reel sektöre can suyu olacaktır. Salgınla mücadelenin moral ve motivasyonu hiç düşürmeden ve tehlikeyi küçümsemeden kararlılıkla devam etmesi ve halkımızın alınan sıkı tedbirlerle tam olarak uyması ile ülkemizin bu mücadeleden en az hasarla çıkacağına inanıyoruz. "

"Paket iş dünyamız için moral kaynağı oldu"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de söz konusu toplantıda iş dünyasını ilgilendiren birçok önemli kararın çıktığını ifade etti.

Alınan kararların kendilerini sevindirdiğini aktaran Özgener, şunları dile getirdi:

"Virüsün etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik olarak bugüne kadar alınan tüm tedbirleri ve önlemleri memnuniyetle karşılıyoruz. Paket iş dünyamız için moral kaynağı oldu. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin detaylarını incelediğimizde, TOBB'a ve ilgili bakanlıklara ilettiğimiz çözüm önerilerinin bir kısmının pakette olduğunu gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın paylaştığı 21 maddenin iş dünyamıza büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Dünya ekonomisinde büyük sorunların yaşandığı, finansal piyasaların büyük dalgalanmalara sahne olduğu bu ortamda, ülkemiz ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatması için hep birlikte hareket edeceğiz. Bizi virüs salgınından koruyacak olan en büyük güç, hep birlikte hareket etmemiz olacaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:40 Kaynak: AA

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