İzmir iş dünyasından matematik şampiyonu Elanur'a burs - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir iş dünyasından matematik şampiyonu Elanur'a burs - Son Dakika

İzmir iş dünyasından matematik şampiyonu Elanur'a burs

6 saat önce

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), Kanada merkezli düzenlenen ve 7 bin 328 kişinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci olan Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu ve Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi öğrencisi 10 yaşındaki Elanur Akıncı'ya...

İzmir iş dünyasından matematik şampiyonu Elanur'a burs, System.String[]

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), Kanada merkezli düzenlenen ve 7 bin 328 kişinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci olan Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu ve Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi öğrencisi 10 yaşındaki Elanur Akıncı'ya eğitim hayatı boyunca burs verecek.

Elanur ve ailesini konuk eden İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencinin elde ettiği başarıdan dolayı başta İzmirliler olmak üzere tüm Türkiye'nin çok sevindiğini belirtti.

Elanur'u tebrik eden Küçükkurt, şunları kaydetti:

"Başarısından dolayı bizlerin göğsünü kabartan Elanur Akıncı'ya eğitim hayatı boyunca dernek olarak burs vereceğiz. Bazı başarıların ödüllendirilmesi ve toplumumuza başarıların karşılıksız kalmayacağını göstermek amacıyla bu desteği sağlıyoruz. Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi umarım yaygınlaştırılabilir bir hale gelir çünkü başarının unutturulmaya çalışıldığı topraklarda kendisini güneş gibi parlatan öğrencilerimiz bulunuyor."

Gelecekte bilim insanı olmak istediğini dile getiren Elanur Akıncı da matematik derslerini çok sevdiğini belirterek, "Birinci olmak çok güzel bir duygu. Benim eğitim hayatımda yanımda bulunacak olan İZSİAD'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Küçükkurt'un yönetim kurulu başkanı olduğu şirket de Elanur Akıncı'ya tam altın hediye etti.

Kemalpaşa, Bornova, Kanada, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Serhat Akın, İzmir'de açacağı restoranın mutfağını Cemre Uyanık'a teslim etti
Bilirkişi tek tek tespit etti! Oslo görüşmelerinin parça parça birleştirilmiş kayıtlardan oluştuğu ortaya çıktı Bursa Yenişehir'de şarbon hastalığı tespit edilen mezbaha ve hayvan pazarı kapatıldı Son dakika: Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın pilotunun hastanede ifadesi alınıyor

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 17:34:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir iş dünyasından matematik şampiyonu Elanur'a burs - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]