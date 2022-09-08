İzmir iş dünyası kentin kurtuluşunun 100. yılını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir iş dünyası kentin kurtuluşunun 100. yılını kutladı

08.09.2022 10:58
İzmir iş dünyası kentin kurtuluşunun 100. yılını kutladı

İzmir iş dünyasının temsilcileri kentin kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İzmir iş dünyasının temsilcileri kentin kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, mesajında, 9 Eylül'ün hem İzmir hem de Türkiye açısından son derece özel ve önemli bir gün olduğunu belirtti.

Kestelli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yokluklara meydan okuyarak adeta yeniden var ettikleri bir ülkenin küllerinden doğduğu gün. Bu anlamlı günü coşkuyla kutlamalıyız. Ancak aynı zamanda da dönüp geride bıraktığımız 100 yılda neleri, ne kadar başarıp neleri başaramadığımızı sorgulamamız da şart. Önümüzdeki dönemde İzmir'i bir dünya kenti haline getirebilmek için neler yapmalıyız? Bunları sorgulayarak bizlere emanet edilen bu güzel kente ve bu güzel ülkeye daha iyi hizmet etme yolunda çok daha hızlı yol alabileceğimize inanıyorum. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının ruhları şad olsun."

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise Homeros'un "gök kubbenin altındaki en güzel şehir" olarak betimlediği İzmir'in, 8 bin 500 yıllık tarihi boyunca ihracat, sanayi, tarım, turizm ve fuarcılık alanlarında her zaman öne çıktığını vurguladı.

İzmir'in Türkiye'de ihracatın başladığı şehir olduğunu aktaran Eskinazi, "İzmir 2021 yılında ihracatını yüzde 27 artışla 14 milyar 815 milyon dolara çıkararak Ege Bölgesi ihracatının yüzde 53'ünü tek başına gerçekleştirdi. Mustafa Kemal'in söylediği gibi, "Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler payidar olmaz. İhracatçılar olarak muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için 7 gün 24 saat üretmeye ve ihracat rekorları kırmaya devam edeceğiz. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde bize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm askerlerimizi saygı ve şükranla anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise 100 yıl önce, bu topraklarda hafızalardan silinmeyecek anlar yaşandığını, İzmir'in büyük bir kahramanlık destanına şahitlik ettiğini kaydetti.

İzmir'in dün olduğu gibi bugün de ülkenin gelişimi için kilit rol oynadığını ve Türkiye'nin itici gücü olduğunu bildiren Özgener, şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere düşen, tarihten aldığımız güçle daha çok çalışmak, üretmek, hem kentimize hem de ülkemize katma değer sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda İzmir Ticaret Odası olarak kentimizin, ülkemizin varoluş mücadelesini gelecek nesillere aktaran, değerli bir eseri İzmirlilere sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Heyecanlıyız, çünkü tarihimizden aldığımız güç ve motivasyonun bizleri çok daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyoruz."

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da 9 Eylül 1922 sadece İzmir'in değil, ülkemizin de kurtuluşunun, Misak-ı Milli'nin tesisinin ve modern bir Cumhuriyete giden yolun sembolü olduğuna işaret etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitleri ve gazileri minnetle andıklarını belirten Yorgancılar, şunları kaydetti:

"9 Eylül ve 9 Eylül'e kadar sürdürülen mücadele ve kurtuluş ruhu, günümüze hala ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Her daim rehberimiz olan bu zaferden aldığımız ilhamla oda olarak, bize emanet edilen bu kutsal topraklarda mirasımıza sahip çıkmaya, 'üretim yoksa kalkınmak hayaldir' diyerek, üretmeye, ihracata ve istihdam sağlamaya devam ederek, bölgemize ve ülkemize katkı koymaya devam edeceğiz."

YORUMLAR
500
Saygılı: 'İzmir'in kurtuluşu, bağımsız Türkiye'nin kuruluşuna giden yolun da habercisi olmuştur' Saygılı: 'İzmir'in kurtuluşu, bağımsız Türkiye'nin kuruluşuna giden yolun da habercisi olmuştur' 9 Eylül'ün 100. yıl kutlamasına Kılıçdaroğlu da katılacak 9 Eylül'ün 100. yıl kutlamasına Kılıçdaroğlu da katılacak
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir iş dünyası kentin kurtuluşunun 100. yılını kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:14 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri ne yaptığını açıkladı
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 17:13:30. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir iş dünyası kentin kurtuluşunun 100. yılını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement