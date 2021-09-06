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"İzmir İş Günleri"nde Türkiye'nin deniz taşımacılığı masaya yatırıldı - Son Dakika

"İzmir İş Günleri"nde Türkiye'nin deniz taşımacılığı masaya yatırıldı

06.09.2021 10:47

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, lojistikte köprü ülke olan Türkiye'nin gemi filosunu devlet desteğiyle büyütmesi gerektiğini bildirdi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, lojistikte köprü ülke olan Türkiye'nin gemi filosunu devlet desteğiyle büyütmesi gerektiğini bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, 90. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında Ticaret Bakanlığı himayesinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinesinde düzenlenen İzmir İş Günleri'nde, deniz taşımacılığı ve lojistikte yeni stratejiler ele alındı.

İZFAŞ ev sahipliğinde Fuarİzmir'de yapılan "Pandemi Sonrası Deniz Taşımacılığı ve Lojistik Sektöründe Yeni Stratejiler" başlıklı çevrim içi panelde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile denizciliğin kilit sektör, Türkiye'nin de lojistik köprü haline geldiği vurgulandı.

Toplantının moderatörlüğünü üstlenen İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, salgın sürecinde küresel ticarette deniz taşımacılığının kilit sektör olduğunun bir kez daha anlaşıldığını aktardı.

Lojistik sektörünün katlanarak büyüdüğüne işaret eden Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye lojistikte gerçekten köprü ülke oldu. Avrupalı birçok satıcı, lojistik maliyetteki artıştan dolayı Çin'deki siparişlerini bir kenara bırakıp Türkiye'den mal alma arayışına girdi. Türkiye olarak devlet desteğiyle gemi filomuzu büyütmeliyiz. Konteyner taşımacılığında milli hatlarımızı küresel ölçekte daha iyi noktaya getirmek için atılacak adımları değerlendirmeliyiz. Büyük resmin dışında kalmamalıyız."

Öztürk, Türkiye'nin ihracatının yarısından fazlasını Avrupa Birliği'ne yaptığına dikkati çekerek, gelecek ek ihracat talebini karşılamak için yeni konteyner ve Ro-Ro hatlarının gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.

Salgın sonrası oyunların ve kuralların baştan aşağı değiştiğini ve yeni bir dünyaya adım atıldığını vurgulayan Öztürk, "Kağıtların yeniden dağıtıldığı bir dünya geride kaldı. Artık kağıtların yeniden basıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Yeni stratejiler ve yeni önlemler geliştiriliyor. Yeşil limanlar, çevreci gemiler gündeme gelirken deniz taşımacılığı hızla değişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Denizciliğin vazgeçilmez olduğu ortaya çıktı"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci de ticaret savaşları ve sonrasında salgını nedeniyle dünya ticaretinde çok büyük düşüş yaşandığına kaydederek, "Bu ortamda denizciliğin vazgeçilmez olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Krizlere alışık olan denizciler, bu sürece de en hazırlıklı sektördü. O nedenle denizcilik firmaları ve limanlar bu zor dönemi başarılı şekilde atlattı." ifadelerini kullandı.

DEÜ Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Tuna ise lojistik sektörünün dijitalleşmenin yanı sıra çevreye duyarlı taşımacılığı da desteklediğini aktardı.

Yusuf Öztürk, Türkiye, İzmir, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'İzmir İş Günleri'nde Türkiye'nin deniz taşımacılığı masaya yatırıldı - Son Dakika Ekonomi


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