İzmir işe giderken sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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İzmir işe giderken sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

6 saat önce

İşe giderken sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldüİZMİR'in Bornova ilçesinde, bir kağıt fabrikasında çalışan 39 yaşındaki Kemal Torun, işe gitmek için yola çıktığı sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından uğradığı bıçaklı saldırının ardından hayatını kaybetti.

İşe giderken sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir kağıt fabrikasında çalışan 39 yaşındaki Kemal Torun, işe gitmek için yola çıktığı sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından uğradığı bıçaklı saldırının ardından hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Pınarbaşı semti 7046 sokakta meydana geldi. Bir kağıt fabrikasında çalışan Kemal Torun, iddiaya işe gitmek için evden çıktığı sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın arbedeye dönmesinin ardından Torun, kimliği belirlenemeyen kişi tarafından defalarca bıçaklandı. Torun kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, Torun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Torun'un cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli olan Torun'un eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Ekipler, şüpheliyi bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

İzmir işe giderken sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

İzmir, Torun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:36 Kaynak: DHA
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