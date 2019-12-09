Son Dakika Haberleri: İzmir-İstanbul otobanında feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel İzmir-İstanbul otobanında feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İzmir-İstanbul otobanında feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

7 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İzmir-İstanbul otobanında feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir- İstanbul Otoyolu Akalan Kavşağı mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre 35 AUP 69 plakalı araç yolda seyir halindeyken 45 ABA 461 plakalı araç ile çarpıştı. 35 AUP 69 plakalı araç sürücüsü Memiş Kirli (85), aracın bariyerlere çarpması sonucu yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu jandarma, 110 AKS ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kaza yapan araç sürücülerine müdahale etti. Kaza yapan sürücülerden Memiş Kirli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kirli'nin cansız bedeni, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Nihat Öztürk (40) ise yaralı olarak Kemalpaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öztürk'ün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali İhsan Çiftçi - Aydın Bektaş/İHA)

Kemalpaşa, İstanbul, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:30 Kaynak: İHA
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