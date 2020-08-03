İzmir-İstanbul Otoyolu araç trafiğini azalttı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Susurluk ilçesinde katıldığı trafik denetlemesinde trafik kazalarıyla ilgili son 7 aylık dönemin bilançosu sunuldu. Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Gökmenoğlu, son 7 aylık dönemde ölümlü trafik kazalarında yüzde 34, yaralamalı trafik kazalarında da yüzde 31'lik bir azalma meydana geldiğini açıkladı. Gökmenoğlu ayrıca İzmir- İstanbul Otoyolunun açılmasıyla birlikte araç yoğunluğunun da azaldığını belirterek, Balıkesir'e giren araç sayısının 23 binden 14 bin 500'e düştüğünü ifade etti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Gökmenoğlu 2019 yılının ilk 7 ayı ile 2020 yılının 7 ayındaki trafik yoğunluğuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir sunum yaptı. Gökmenoğlu bir senelik dönemde gerek araç sayılarında gerekse de trafik kazalarında azalmanın meydana geldiğini belirttiği sunumda Kurban Bayramı'ndaki denetlemeler hakkında da bilgiler verdi.

"HEM ARAÇ SAYILARINDA HEM DE KAZALARDA AZALMA VAR"

Gökmenoğlu, Bakan Soylu'ya yaptığı değerlendirmede, "Bayramda 38 gündüz, 38 gece üzere 76 ekip 155 personelle görev aldı. Geçen seneki yoğunluğumuza göre; Susurluk Otoyolu girişi açılmadan önce günde 23 bin araç girişi vardı. Otoyol açıldıktan sonra şimdi ise 14 bin 500 araca indi. Geçen yıla göre bu yıl yüzde 45 araç eksiği var. Çıkışta da ayrı oranda 21 bin 750 araç günde çıkış yapıyordu, şimdi 10 bin 600 araç çıkış yaparak yüzde 51 oranında çıkışımızda bir azalma var. Araç sayılarındaki azalmanın sebebi otoyolun açılmasından kaynaklanıyor. Bunun yanında 7 aylık ölümlü kazalarımızda geçen sene 22 kazada 25 vatandaşımızı kaybettik. Bu sene 15 ölümlü kazada ise 16 vatandaşımızı kaybettik. Balıkesir bölgesinde ölümlü kaza oranında yüzde 34'lük bir azalmamız var. Yaralamalı kazalarımızda da geçen yıl bin 681 yaralamalı kazamız olmuş 650 vatandaşımız yaralanmış. Bu sene bin 296 kazamızda bin 937 yaralımız mevcut. Yaralamalı kaza sayımızda da geçen seneye göre yüzde 31 azalmamız mevcut. Bu seneki Kurban Bayramını değerlendirecek olursak; geçen sene Kurban Bayramı'nda 1 ölümlü kazada 1 vatandaşımızı kaybetmiştik. Bu sene Allah'a şükür ölümlü kazamız ve hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Aynı şekilde yaralamalı kazalarımızda da geçen sene sadece Kurban Bayramı'nda 71 yaralamalı kazamızda 142 yaralımız varken bu yıl şu an 37 kazamızda 69 yaralımız var. Yaralamalı kaza sayımızda da geçen seneye göre yüzde 50 azalmamız mevcut" diye konuştu.

(Ömer Kantarlıoğlu/İHA)