Maseratili polis olarak bilinen Hüseyin Tayfun Üçgül'ün otopsi raporu ortaya çıktı - Son Dakika
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Maseratili polis olarak bilinen Hüseyin Tayfun Üçgül'ün otopsi raporu ortaya çıktı

12.07.2023 20:37

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobildeyken trafikte tartıştığı avukatın bacağını kırmakla suçlanan ve dün kamyonetinde ölü bulunan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cenazesi Muğla'nın Ortaca ilçesinde toprağa verildi. Üçgül'ün otopsisinde, merminin sol şakağından girdiği ve tabancanın sol elinde olduğu belirlendi.

İzmir- İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobildeyken trafikte tartıştığı Avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan ve dün kamyonetinde ölü bulunan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cenazesi Muğla'nın Ortaca ilçesinde toprağa verildi. Öte yandan Hüseyin Tayfun Üçgül'ün otopsisinde, mermini sol şakağından girdiği ve tabancanın sol elinde olduğunun belirlendiği bildirildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cenazesi Ortaca ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi. Burada kılınan öğlen namazın ardından Üçgül'ün cenazesi Ortaca'nın Gökbel Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Üçgül'ün yakınları, gazetecileri tehdit ederek, camii bahçesinden iterek dışarı çıkardı.

OTOPSİ SONUCU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Hüseyin Tayfun Üçgül'ün otopsisinde, mermini sol şakağından girdiği ve tabancanın sol elinde olduğunun belirlendiği bildirildi.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda tartıştığı avukatın bacağını kırdığı iddia edilen polis memurunun cenazesi toprağa verildi

TRAFİKTE AVUKATLA ETTİĞİ KAVGAYLA GÜNDEME GELDİ

Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre 22 Nisan'da saat 17.30 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu'nda 34 BJC 892 plakalı otomobilin sürücüsü avukat Fatih Uzun ile 48 TC 377 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı. Birbirleriyle küfürleşen taraflar, araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da "Kimin, kim olduğunu bilemezsin" dediği belirtildi. Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC, bütün cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde. Bu yere düşmenin hesabını sana soracağım. Bu iş, burada bitmedi" diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede; olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda tartıştığı avukatın bacağını kırdığı iddia edilen polis memurunun cenazesi toprağa verildi

HAPSİ İSTENMİŞTİ

Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.

MAL VARLIĞI İNCELEME ALTINA ALINDI

Olayın ardından polis Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Üçgül'ün görev yeri değiştirildi. Üçgül, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nden daha pasif bir birime alındı. Müfettiş hem otoyolda gerçekleşen olayı hem de polisin mal varlığını inceleme altına aldı.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda tartıştığı avukatın bacağını kırdığı iddia edilen polis memurunun cenazesi toprağa verildi

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Soruşturma süreci devam ederken, dün Muğla'nın Ortaca ilçesi Gökbel Mahallesi'ndeki ormanda park halindeki kamyonette Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cansız bedeni bulundu. İlk incelemede, Üçgül'ün tabanca ile başına ateş ederek intihar ettiği üzerinde duruldu. 3 çocuk babası Üçgül'ün cenazesi, otopsi Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda tartıştığı avukatın bacağını kırdığı iddia edilen polis memurunun cenazesi toprağa verildi

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Otopsisi tamamlanan Üçgül'ün bitişik atış sonucu öldüğü belirlendi. Otopsi raporu ile Üçgül'in intihar ihtimalinin güçlendiği bildirildi. Üçgül'ün cenazesi, otopsiden sonra yakınlarına teslim edildi. Üçgül'ün cenazesi, öğle vakti Ortaca ilçesi Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gökbel Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KARISI İSYAN ETTİ: CİĞERİNİZ YANSIN

Trafikteki olaydan sonra sahip olduğu Maserati otomobili ile gündeme gelen Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül ise sosyal medyadan paylaşım yaptı. Üçgül, paylaşımda, "Bu adamı, el birliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum. Hala asılsız haberler. Benim eşim onurlu, gururluydu. Atılan iftiraları hazmedemedi. Çocuklarım babasız kaldı. Sizin de ciğeriniz yansın. Rabbim hesabını soracak. Ne geçti eline avukat? Vurmadı bile sana. Nasıl bitirdiniz dağ gibi adamı? Bir lokma haram yemedi, yedirtmedi" dedi.

Kaynak: DHA
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İzmir-İstanbul Otoyolu'nda tartıştığı avukatın bacağını kırmakla suçlanan polis memuru toprağa verildi İzmir-İstanbul Otoyolu'nda tartıştığı avukatın bacağını kırmakla suçlanan polis memuru toprağa verildi

İstanbul, Ortaca, Muğla, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maseratili polis olarak bilinen Hüseyin Tayfun Üçgül'ün otopsi raporu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maseratili polis olarak bilinen Hüseyin Tayfun Üçgül'ün otopsi raporu ortaya çıktı - Son Dakika
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