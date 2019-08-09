Son Dakika Haberleri: İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir...
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İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir...

1 saat önce

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir..., System.String[]
İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MANİSA
Turgutlu, İstanbul, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:47 Kaynak: İHA
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