İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir...
1 saat önce
İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:47 Kaynak: İHA
İzmir- İstanbul
Otoyolu'nun Turgutlu
kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MANİSA
Direksiyonun başına geçen Binali Yıldırım, açılışı yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu test etti Deprem uzmanından büyük İstanbul depremine ilişkin değerlendirme: İstanbul'da faylar Ege Denizi'nden çok daha rahat Alman askeri Türkiye'de gözaltına alındı Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu