Son Dakika Haberleri: İzmir-İstanbul otoyolunda araç yangını
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İzmir-İstanbul otoyolunda araç yangını

39 dakika önce

İzmir-İstanbul otoyolunda araç yangını Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Orhangazi Tüneli'nde yanan otomobil trafiğin 1 saat durmasına sebep olduBURSA - Kurban bayramı öncesinde hizmete açılmasıyla birlikte bayram trafiğini büyük ölçüde rahatlatan Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda tünel...

İzmir- İstanbul otoyolunda araç yangını
Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Orhangazi Tüneli'nde yanan otomobil trafiğin 1 saat durmasına sebep oldu
BURSA - Kurban bayramı öncesinde hizmete açılmasıyla birlikte bayram trafiğini büyük ölçüde rahatlatan Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda tünel içerisinde yaşanan araç yangını trafiğin 1 saat boyunca durmasına sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre Gebze - Orhangazi arasındaki Orhangazi Tüneli içerisinde Onur Salgı idaresindeki 34 R 8397 plakalı araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Aracı son anda terk eden sürücü ve yanındaki yolcular canlarını zor kurtarırken alev alev yanan araç yüzünden tünelde araç trafiği durdu. 1 saat boyunca kapalı kalan tünel sebebiyle otoyolda kilometrelerce araç trafiği oluştu. Yanan aracın yolun kenarına çekilmesiyle birlikte trafik tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.
Orhangazi, İstanbul, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:20 Kaynak: İHA
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