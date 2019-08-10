İzmir-İstanbul otoyolunda araç yangını
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İzmir-İstanbul otoyolunda araç yangını Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Orhangazi Tüneli'nde yanan otomobil trafiğin 1 saat durmasına sebep olduBURSA - Kurban bayramı öncesinde hizmete açılmasıyla birlikte bayram trafiğini büyük ölçüde rahatlatan Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda tünel...
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:20 Kaynak: İHA
İzmir- İstanbul
otoyolunda araç yangını
Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Orhangazi
Tüneli'nde yanan otomobil trafiğin 1 saat durmasına sebep oldu
BURSA - Kurban bayramı öncesinde hizmete açılmasıyla birlikte bayram trafiğini büyük ölçüde rahatlatan Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda tünel içerisinde yaşanan araç yangını trafiğin 1 saat boyunca durmasına sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre Gebze
- Orhangazi arasındaki Orhangazi Tüneli içerisinde Onur Salgı idaresindeki 34 R 8397 plakalı araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Aracı son anda terk eden sürücü ve yanındaki yolcular canlarını zor kurtarırken alev alev yanan araç yüzünden tünelde araç trafiği durdu. 1 saat boyunca kapalı kalan tünel sebebiyle otoyolda kilometrelerce araç trafiği oluştu. Yanan aracın yolun kenarına çekilmesiyle birlikte trafik tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.
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