Son Dakika Haberleri: İzmir-İstanbul otoyolunda kaza: 4 yaralı
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İzmir-İstanbul otoyolunda kaza: 4 yaralı

1 saat önce

İstanbul-İzmir otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak durabildi.

İzmir-İstanbul otoyolunda kaza: 4 yaralı, System.String[]
İstanbul- İzmir otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, otoyolun Manisa'nın Soma ilçesi Hatunköy yakınlarında meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 45 C 4761 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ayıtlı Viyadüğü yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü M.Ç. ile birlikte yolcular K.Ç., D.E. ve A.E. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri vasıtasıyla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA
İstanbul, Manisa, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:44 Kaynak: İHA
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