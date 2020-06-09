İZMİR İstinat duvarı çöktü, enkaz altında olduğu sanılan kişi arandı - Son Dakika

İstinat duvarı çöktü, enkaz altında olduğu sanılan kişi arandı (2)

ÇEVRE SAKİNLERİ O ANI ANLATTI

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, dün akşam saatlerinde istinat duvarının çökmesiyle çevre sakinleri de büyük bir panik yaşadı. Mahalle sakinlerinden Mukadder Gökçen (55), duydukları gürültüyle deprem olduğunu düşündüklerini söyledi. Gökçen, "İşten yeni gelmiştim tam yemeğe oturduğum sırada büyük bir gürültü koptu. Eşimle beraber ne olduğunu anlamak için balkona çıktığımızda yanık kokusu aldık. Aşağıya inip baktığımızda duvarın çöktüğünü gördük. Gördüğümüz manzara bizi çok şaşırttı. Sanki deprem olmuş gibiydi. İçeride kimsenin olmaması da büyük bir şans oldu. Öğrendiğimiz kadarıyla gece vardiyasındaki işçiler mesaiye başlamadan hemen önce göçük gerçekleşmiş. Ancak yüzlerindeki korkuyu gördük" ifadelerini kullandı.

Çöken duvara yakın evlerde ikamet eden Yusuf Yıldız (24) da büyük bir panik yaşadıklarını söyledi. Yıldız, "Salonda oturduğum sırada büyük bir ses geldi. Biz de inşaat alanındaki kepçe devrildi diye düşündük. Hemen arka bahçeye koştum ve kepçenin devrilmediğini gördüm. Kafamı biraz çevirdiğimde göçüğü gördüm. Bildiğim kadarıyla kepçe operatörüne de uyarı yapılmış. Bulunduğumuz bölgenin altı bataklık olduğu için çökme meydana gelmiş. Bizim evimiz de bölgeye çok yakın olduğu için panik yaptık" diye konuştu.

Öte yandan göçen bölümde temizlik çalışmalarına devam edilirken, duvarın göçmesine sebep verdiği iddia edilen inşaat alanında da kepçe çalışması sürüyor.