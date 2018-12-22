İzmir İtalyan Ticaret Odası İtalya Pazarının Kapılarını Açıyor

İzmir İtalyan Ticaret Odası Başkanı Pietro Alba, projeye olan ilgiden ve gelen taleplerden memnun olduklarını dile getirerek, "2018 yılı içerisinde İstanbul Fındık ve Mamulleri Üreticileri Birliği ile gerçekleştirdiğimiz 'Urge-Ulusal Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi' projeleri sonrasında İtalya'dan kuru ve taze meyve alımı konusunda bir çok talep aldık. İzmir İtalyan Ticaret Odası olarak amacımız, yaptığımız çalışmalarda edindiğimiz bilgileri ve bize gelen talepleri Türk firmalarla da paylaşmak" dedi.

Fındık sektöründe İtalyan firmalardan anında talep aldıklarını dile getiren Alba, Eylül ayında İtalyan firmalara 240 ton fındık satışı gerçekleştiğini belirtti. Alba, satışların devam ettiğini belirtirken, "10-14 Temmuz 2018 tarihlerinde İstanbul, Düzce ve Akçakoca'da gerçekleştirdiğimiz organizasyon sonrası alıcı İtalyan firmalardan hemen talep geldi ve Eylül ayında 240 ton fındık satışı gerçekleşti. Ticaret Ataşeliklerin söylediğine göre hem uzun yıllardır gerçekleşmeyen 'Alım Heyeti' organizasyonu yapmış olduk hem de projeyi sıcak satış ile sonuçlandırmış olduk. Bu çalışmada İstanbul Fındık ve Mamülleri İhracatçıları Birliği'nin desteği ve iş birliği bizler için çok önemliydi" diye konuştu.

MACFRUT MEYVE SEBZE FUARI'NIN GÖZDESİ TÜRK FİRMALARI

İzmir İtalyan Ticaret Odası'nın, 1997'den beri İtalyan Ekonomi Bakanlığı tarafından resmi olarak tanındığını hatırlatan Alba, bu tarihten beri eskiden Cesena şehrinde yapılan Macfrut Meyve ve Sebze Profesyonelleri Fuarı'na organizasyonlar yaptıklarını söyledi. Türk kuru ve taze meyve üreticilerinin fuarı ziyaretini sağlamak için çalıştıklarını belirten Alba, "Yıllar içerisinde gelişen ve büyüyen fuar, Avrupa ve İtalya'daki meyve sebze, ilgili teknolojiler ve tedarik zinciri sektöründe lider haline gelmiştir. Macfrut, Rimini şehrinde 8- 10 Mayıs 2019 tarihlerinde tekrar gerçekleşecek. 2018 yılında bin 100 katılımcı ve 43 bin ziyaretçinin yer aldığı fuarda her yıl bin 500 kişiden oluşan alım heyeti de katılımcılar ile B2B'ler gerçekleştirmektedir" diyerek Fuar hakkında bilgi verdi.

Odanın, bu yıl yapılacak fuarda hem Türk firmaların katılımlarını hem de alıcıların ziyaretlerini sağlayacağını vurgulayan Alba, meyve sebze sektöründe İtalya pazarına girmek isteyentüm firmaların kendileri ile bağlantı kurabileceğini belirtti.