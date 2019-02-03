İzmir İtfaiye Söndürmek İçin Uğraştı Vatandaşlar İzledi
30 dakika önce
İzmir'in Buca ilçesinde, halı yıkama dükkanında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
İzmir
'in Buca
ilçesinde, halı yıkama dükkanında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Meraklı vatandaşlar yangını ilgiyle izlerken, binada maddi hasar oluştu. Mustafa Kemal Mahallesi 69433 Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan halı yıkama dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Sokakta çevre güvenliği alan polis, itfaiye ile birlikte apartman sakinlerini tahliye etti. Bu sırada vatandaşların yangını balkonlarda ve sokakta ilgiyle izlemesi dikkat çekti. Olası bir olumsuzluğun yaşanmaması için polis vatandaşları sık sık uyarırken, yangında Emine Damar dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri Damar'a ambulansta müdahale etti. Damar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Apartman sakinlerinden Hamza Alkan, Ben aracımı sokaktan çekmlek için aşağıya inerken dumanları fark ettim. Hemen zillere bastım. Eşim ve kızım da kendileri dışarı çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü dedi. Halı yıkama dükkanı yangında kullanılamaz hale gelirken, çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:14 Kaynak: DHA
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