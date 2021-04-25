İzmir İtfaiyesi 100 memur istihdam edecek - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 100 itfaiye memuru istihdam edecek. Açıktan atama yoluyla alınacak memur adaylarının, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmiş olması gerekiyor. Başvurusu kabul edilenler, sözlü ve uygulamalı sınava da çağrılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 100 itfaiye memuru istihdam edeceğini duyurdu. İtfaiye eri olarak işe alınacak adaylarda aranan şartlar da açıklandı. Buna göre adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca KPSS'ye girmiş olmaları da isteniyor. Alınacak 50 personelin, ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanı ve dallarının birinden mezun olma şartının yanı sıra en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. Diğer 50 adayın da İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ön Lisans programlarının birinden mezun olması şartı bulunuyor.

Başvuruda aranan özel şartlar

Başvuru yapacak erkek adayların en az 1.67 metre, kadınların en az 1.60 metre boyunda olması ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (artı-eksi) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekiyor. Ayrıca sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmama şartı da bulunuyor. Yine adayların kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobilerinin bulunmaması da aranan şartlar arasında. Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için 24 Mayıs tarihinden 28 Mayıs günü mesai bitimine kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırcı Cad. No: 50 Şirinkapı Buca adresine başvurmaları gerekiyor. Başvurusu değerlendirilip kabul edilen adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava da girecek.

Başvuru şartlarının detaylarına şu linkten ulaşılabiliyor: "İzmir Büyükşehir Belediyesine ilk defa atanmak üzere itfaiye eri alım ilanı" https://yerelyonetimler.csb.gov.tr/izmir-buyuksehir-belediyesine-ilk-defa-atanmak-uzere-itfaiye-eri-alim-ilani-duyuru-415189 - İZMİR