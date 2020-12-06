İzmir İtfaiyesi, kuyuda mahsur kalan köpeği kurtardı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tire'de kuyuya düşen ve 4 gündür orada olduğu tahmin edilen av köpeğini kurtardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tire'de kuyuya düşen ve 4 gündür orada olduğu tahmin edilen av köpeğini kurtardı. Tire Eskioba Mahallesi sırtlarında ormanlık alanda yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen av köpeğinin yeri sahibi Serdar Ülker tarafından tespit edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması üzerine İzmir İtfaiyesi Dağda Arama Kurtarma ekipleri hemen olay yerine ulaşarak olaya müdahale etti. Tire İtfaiyesi'nin de destek verdiği kurtarma operasyonuyla bir buçuk yaşındaki av köpeği yeniden sahibine kavuştu.

Kuyu defineciler tarafından açıldı

Önce güvenlik önlemleri aldıklarını, gaz ölçüm cihazıyla kuyunun içinde zehirli gaz olup olmadığını tespit ettikten sonra kuyuya indiklerini söyleyen Dağda Arama Kurtarma Amiri Şevki Bayındırık, "Köpekten ses gelmiyordu, o nedenle yaralı olabileceğini düşündük. Ancak en dibe kadar inince kuyunun defineciler tarafından açıldığını anladık. Çünkü kuyunun dibinden de yatay olarak birkaç metre daha kazılmıştı ve kürek vardı. Köpek de bu yatayda kazılmış yerin sonunda kuytuda duruyordu. Yaşıyordu ama çağırınca gelmedi. Bir süre sonra güvenip yaklaşınca kucağa alınarak yukarı çıkartıldı" dedi.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR