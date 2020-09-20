İzmir İtfaiyesinde görevli acil sağlık ekibi, hayat kurtarıyor - Son Dakika

İzmir İtfaiyesi bünyesinde 65 acil sağlık personeli, görev yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sadece İzmir İtfaiyesi bünyesinde acil sağlık personeli bulunduruluyor.

İtfaiye ekipleriyle olay yerine giden sağlık personeli hayat kurtarmada önemli görev üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İtfaiyesi Paramedik Sevk ve Koordinasyon Sorumlusu Yalçın Dindar, "Olay yerinde meydana gelen bir yaralanmada paramedikler, kazazedeye her türlü medikal malzeme ve ekipmanla müdahale ederek kurtarma işlemi yapıyor." diye konuştu.

Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürü İsmail Derse de paramedikler sayesinde yaralanmalı kazalarda ambulans beklemeye gerek kalmadığını söyledi.

Derse, "İtfaiye teşkilatının içerisinde ambulans olduğu için ilk müdahaleyi gerçekleştirmiş oluyoruz. İlk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulans gelmiş oluyor. Vakanın durumuna göre kazazedeyi 112'ye teslim ediyoruz." dedi.