İzmir İtfaiyesine "Temiz Hava Solunum Cihazı Dolum Aracı"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin büyük yangınlarda görevli itfaiye personelinin hava solunum cihazlarını olay yerinde doldurabilmek için Türkiye'nin ilk "Temiz Hava Solunum Cihazı Dolum Aracı"nı hizmete aldığı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin büyük yangınlarda görevli itfaiye personelinin hava solunum cihazlarını olay yerinde doldurabilmek için Türkiye'nin ilk "Temiz Hava Solunum Cihazı Dolum Aracı"nı hizmete aldığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, büyük çaplı yangınlarda ekiplerin hava solunum cihazlarını olay yerinde hızlı bir şekilde doldurması için "Temiz Hava Solunum Cihazı Dolum Aracı"nın hizmete alındığı belirtildi.



Aracın 5 dakika içinde 8 solunum cihazını dolduracak kapasiteye sahip olduğu veTürkiye'de sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda bulunduğu ifade edildi.



Yaklaşık 5 milyon liraya satın alınan araçta jeneratör ile karanlık ortamlara ışık vermek amacıyla aydınlatma sisteminin yer aldığı kaydedildi.



İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, büyük yangınlarda olay yerine giden yeni araç sayesinde hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:



"Oluşabilecek büyük çaplı yangınlara her bakımdan hazırlıklı olmak için bu aracımızı da filomuza dahil ettik. Büyük yangınlarda itfaiye erlerimizin solunum tüpü bittiğinde, kısa sürede olay yerinde doldurulması bizim için hayati önem taşıyor. Özellikle fabrika, hastane ve sanayi yangınlarında işimiz bu araç sayesinde kolaylaşacak."

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