İzmir İtfaiyesinin dalgıçları Sarp'ı arıyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesinin dalgıçları, denizde kaybolan 8 yaşındaki Sarp Göksoy'u arıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Varlıorpak, "Ekiplerimiz durup dinlenmeden yavrumuzu bulmaya çalışıyor" dedi. Foça'da 2 Ağustos'ta denize açıldıktan sonra alabora olan teknede aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekipleri, Kurban Bayramı'nın 2. günü Foça'da ailesiyle bindiği teknenin batması sonucu kaybolan 8 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmalarına destek veriyor.

Bayram tatilini geçirmek için Karşıyaka'dan Foça'ya giden Göksoy'un, Hayırsız Ada açıklarında kaybolmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesinin dalgıçları Sarp'ı aramaya devam ediyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, aramalarını Orak Adası civarında sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinin ekibindeki dalgıçların yanı sıra ekip, arama çalışmalarında su altı görüntüleme robotunu da kullanıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Varlıorpak, "Foça'da denizde kaybolan ve hepimizin yüreğini yakan Sarp Göksoy'u bulmak için çabalıyor" dedi. İtfaiye ailesi olarak amaçlarının en kötü anların en az hasarla atlatılması sağlamak olduğunu söyleyen Murat Varlıorpak, "Göksoy'u arama çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.

İzmir'in Foça ilçesinde "Egem" adlı tekne Kumburnu mevkisinden 2 Ağustos'ta denize açıldıktan sonra Hayırsız Ada yakınlarında alabora olmuş, aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirmişti. - İZMİR