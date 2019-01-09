Son Dakika Haberleri: İzmir İzban Seferleri Normale Döndü

İzmir İzban Seferleri Normale Döndü

27 dakika önce

İzmir'de bir ay süren İZBAN grevinin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 60 gün süreyle ertelenmesinin ardından, trenler dün (salı) saat 11.30'da sefere başladı.

İzmir İzban Seferleri Normale Döndü, System.String[]
İzmir'de bir ay süren İZBAN grevinin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 60 gün süreyle ertelenmesinin ardından, trenler dün (salı) saat 11.30'da sefere başladı. Bugün normale dönen seferlerde, kısa süreli sorun yaşandı. Gaziemir-Kemer arasındaki enerji hattındaki arıza nedeniyle, seferler bir süre tek hat üzerinden yapıldı. Arızanın giderilmesinin ardından normale döndü. İzmir'de, geçen 10 Aralık'ta başlayan İZBAN grevinin 8 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sona ermesinin ardından, banliyö trenleri sefere başladı. Dün (salı) belli aralıklarla yapılan seferler, bugün normale döndü. Ancak sabah saatlerinde Gaziemir-Kemer arasındaki enerji hattında yaşanan arıza nedeniyle, seferler bir süre tek hat üzerinden yapıldı. Seferlerin tek hat üzerinden yapılmasından dolayı, istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Seferlerde yaşanan gecikmeler konusunda anonslar yapılarak yolcular uyarıldı. Gaziemir-Kemer arasındaki enerji hattındaki arıza, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri tarafından giderildikten sonra, seferler normale döndü.

İSTASYONLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Meydana gelen arıza nedeniyle, istasyonlarda yolcu yoğunluğu yaşandı. Yolcular, dakikalarca trenlerin gelmesini bekledi. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi de, ışıklı panolar aracılığı ile İZBAN seferlerinin normale döndüğüne dair duyuru yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:33 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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