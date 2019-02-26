İzmir- İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer Projelerini Tanıttı
57 dakika önce
İzmir- İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer projelerini tanıttı(GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI FTP'DE)(Tür: Yurt)
İzmir- İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer
projelerini tanıttı(GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI FTP'DE)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:44 Kaynak: DHA
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