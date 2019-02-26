Son Dakika Haberleri: İzmir- İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer Projelerini Tanıttı

İzmir- İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer Projelerini Tanıttı

57 dakika önce

İzmir- İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer projelerini tanıttı(GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI FTP'DE)(Tür: Yurt)

İzmir- İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer projelerini tanıttı(GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI FTP'DE)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:44 Kaynak: DHA

Tunç Soyer, İzmir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak Lise Öğrencisi, Kız Meselesi Yüzünden 4 Öğrenci Tarafından Kemerle Öldüresiye Dayak Yedi

İstanbul'da Minibüs, Dolmuş ve Taksilerin Yaş Sınırı Yükseltildi Son Dakika! CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 13:41:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir- İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer Projelerini Tanıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]