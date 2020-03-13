İZMİR) İzmir'de korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İZMİR) İzmir'de korkutan yangın - Son Dakika

İZMİR) İzmir'de korkutan yangın

6 saat önce

İzmir'de korkutan yangın İzmir'in Konak ilçesinde, bir kafenin mutfağında çıkan yangın paniğe yol açtı.

İzmir'de korkutan yangın

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, bir kafenin mutfağında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 17.30 sıralarında Alsancak semti Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kafede çıktı. İddiaya göre kafenin mutfak bölümünde bulunan baca biranda yanmaya başladı. Bacadan çıkan alevler bir anda büyüyerek tentelere sıçradı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için ekipler çalışma başlattı.

İZMİR) İzmir'de korkutan yangın

Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:02 Kaynak: İHA
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