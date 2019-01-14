Son Dakika Haberleri: İzmir İzmir'de Ördek Avında Kayık Battı 3 Kişi Öldü, 1 Kişi Kurtarıldı

İzmir İzmir'de Ördek Avında Kayık Battı 3 Kişi Öldü, 1 Kişi Kurtarıldı

48 dakika önce

İzmir'de ördek avında kayık battı: 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı (2)İKİ KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'ndeki Sinektepe Ovası bölgesinde, yağmur sularının birikmesiyle oluşan gölette ördek avlamak isteyen 4 kişinin içinde bulunduğu kayığın alabora...

İzmir İzmir'de Ördek Avında Kayık Battı 3 Kişi Öldü, 1 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
İzmir'de ördek avında kayık battı: 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı (2)

İKİ KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'ndeki Sinektepe Ovası bölgesinde, yağmur sularının birikmesiyle oluşan gölette ördek avlamak isteyen 4 kişinin içinde bulunduğu kayığın alabora olmasıyla hayatını kaybeden 3 kişiden Mustafa Ölmez ve Erkin Ölmez kardeşler için bugün ikindide, Bornova ilçesindeki Yeşilova Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İki kardeş, bugün ikindide kılınan cenaze namazının ardından, Hacılarkırı Mezarlığı'na toprağa verildi.

Aynı olayda yaşamını yitiren Mesut Yıkılmaz'ın ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:02 Kaynak: DHA

Çaybaşı, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa
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