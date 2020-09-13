İZMİR İzmir'de panelvan araç devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

İzmir'de panelvan araç devrildi: 3 yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, seyir halindeki panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki iki araca çarptı ardından savrularak yan yattı. Kazada 3 kişi yaralanırken, o anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaza, 06.20 sıralarında Güzelyalı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. 35 AR 7169 plakalı panelvan araç seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araç yan yatarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan yaralıları çıkarmak için durumu 110 AKS ekiplerine bildirdi. Ekiplerin müdahalesi sonucu araç içerisinde bulunan 4 kişi sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından isimleri öğrenilemeyen 4 yaralı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesiyle birlikte tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip park halinde bulunan 2 araca çarptığı ve ardından yola savrulup devrildiği görüntülendi.