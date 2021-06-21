İZMİR İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI'NDA YAVRU FİL SEVİNCİ - Son Dakika

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İZMİR Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki filler Begümcan ve Winner çiftinin üçüncü yavruları da dünyaya geldi. Doğumuyla parkta sevinç ve heyecan yaratan yavrunun ve anne Begümcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil Begümcan ve Winner çifti üçüncü yavrularına kavuştu. Dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar listesinde gösterilen Asya fillerinin sayısı böylece İzmir'de 5'e yükseldi. Yaklaşık 2 yıllık gebelik sürecinin ardından 25 yaşındaki Begümcan 110 kilogramlık sağlıklı bir dişi yavru dünyaya getirdi. Yavruya henüz bir isim verilmedi. 'Begümcan' ve 'Winner' çiftinin İzmir ve Deniz adında iki yavruları daha var.

'ŞİMDİLİK DOĞAL YAŞAM PARKI'NIN EN YENİ ÜYESİ'

İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, Begümcan'ın hamilelik sürecini uzun süredir takip ettiklerini belirtip, yeni dünyaya getirdiği yavrunun kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi. Fil ailesinin yavruyu sahiplendiğini ifade eden Afşin, "Şimdilik Doğal Yaşam Parkı'nın en yeni üyesi. Günlerdir doğmasını bekliyorduk. Sonunda geldi. Çok sevimli ve hepimizi son derece mutlu etti. Yavrumuz sağlıklı ve oldukça hareketli. Bir süre içeride bakıldıktan sonra alana çıkarılacak. O zaman ziyaretçiler de yavruyu görebilecek" diye konuştu.