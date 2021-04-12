İzmir'de 15 bin kadına 320 bin sebze fidesi dağıtılıyor - Son Dakika

İZMİR'de, yerli ve milli tohumları tanıtarak kadınların gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve ev ekonomisine destek olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında, 30 ilçedeki 15 bin kadına, toplam 320 bin domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi dağıtılmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yerli ve milli tohumları tanıtarak kadınların gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve ev ekonomisine destek olmalarını sağlamak için proje hazırladı. Bu kapsamda, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce üretilen fideler İzmirli kadınlarla buluşacak. Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü Ek Yerleşkesinde, projeyle ilgili tören düzenlendi. Vali Yavuz Selim Köşger, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ve pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda kadın katılımcı törende yer aldı. Dağıtıma çıkan 320 bin yerli ve milli domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi, İzmir'in 30 ilçesindeki 15 bin kadına gönderileceği belirtildi. Projeyle kadınların kendi elleriyle fideleri dikip yetiştirmesi ve dalından koparacakları sağlıklı, güvenilir gıdaya doğrudan ulaşmaları hedefleniyor.

'AMACIMIZ; ÜRETİCİ OLMAYANLARI TOPRAKLA, ÜRETİMLE TANIŞTIRMAK'Törende konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, "Burada amaç yerli fidenin halka tanıtılması, halkın bu sayede sağlıklı, GDO'lu olmayan ürünlerle tanıştırılması ve aynı zamanda profesyonel üretici olmayan vatandaşlarımızın toprakla, üretimle tanıştırılması, çocuklarımızın doğal gıdaların yetiştirilme aşamalarını görmesi ve doğal beslenmesidir. İnşallah amaçlarımızı gerçekleştiririz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ise, "Fidelerimiz tamamen TİGEM tarafından yerli ve milli tohumlardan yetiştirilmiştir. İçerlerine yetiştirici bilgi kartlarını da yerleştirdik. Burada hem vatandaşlarımızın tarımı anlamaları, hem kendi elleriyle besleyip büyüttükleri fideleri kendi sofralarında tüketmeleri, çocuklarımızın da üretimin nasıl gerçekleştiğini görmeleri anlamında çok faydalı buluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de tarıma daha fazla katılım olursa projemizin amacına ulaşmış olacağız" diye konuştu.